“شاهد” الصورة التي نشرها حمد بن جاسم وجلطت دول الحصار.. هذا ما فعله مع نجله في زمن كورونا

جلط الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري الأسبق، دول الحصار والمطبلين لمسرحية الانقلاب القطري الفاشل، بصورة له مع نجله فلاح من داخل الحجر الصحي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا.
ونشر بن جاسم صورة على حسابه الرسمي بانستجرام، رصدتها “وطن”، وهو يحلق شعر ابنه فلاح، الامر الذي أثار غضب الذباب والمطبلين الذي خرجوا ينبحون ضد الشيخ القطري.
وأظهرت الصورة، التي رصدتها “وطن”، حمد بن جاسم وهو يحلق شعر ابنه، أثناء وجودهما في العزل المنزلي، الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.
وعلق رئيس الوزراء القطري الأسبق، على الصورة قائلاً: “في الحظر تحليقة فلاح بن حمد على يدي بس ما راح ارويكم “.final product”
وحرقت الصورة دم الكاتب السعودي “المتصهين” محمد آل الشيخ، والذي كان من أبرز الساعين للترويج لفكرة الانقلاب المزيف، قائلاً: “نبارك لكراع آل ثاني حمد بن جاسم مهنته الجديدة #حلاق_الوكرة بعد عزله من رئاسة الوزراء، متمنيين له التوفيق وان يتطور ليصبح كوافير سيدات ايضاً”.
الرد على تغريدة المطبل السعودي جاء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا له كذب رواياته وتغريداته، فاضحين مساعي الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي في استهداف قطر ومسؤوليها البارزين.
يذكر أن حمد بن جاسم، نشر تغريدة لأول مرة، عقب الإشاعة المتداولة في اليومين الأخيرين بشأن “محاولة انقلاب” وإطلاق نار بمنطقة الوكرة في قطر، وهو ما نفته وزارة الخارجية القطرية.
وقال حمد بن جاسم في تغريدته، التي رصدتها “وطن”: “كما ذكرت سابقا فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة”.