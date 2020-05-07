“شاهد” الصورة التي نشرها حمد بن جاسم وجلطت دول الحصار.. هذا ما فعله مع نجله في زمن كورونا

جلط الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري الأسبق، دول الحصار والمطبلين لمسرحية الانقلاب القطري الفاشل، بصورة له مع نجله فلاح من داخل الحجر الصحي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا.

ونشر بن جاسم صورة على حسابه الرسمي بانستجرام، رصدتها “وطن”، وهو يحلق شعر ابنه فلاح، الامر الذي أثار غضب الذباب والمطبلين الذي خرجوا ينبحون ضد الشيخ القطري.

وأظهرت الصورة، التي رصدتها “وطن”، حمد بن جاسم وهو يحلق شعر ابنه، أثناء وجودهما في العزل المنزلي، الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

وعلق رئيس الوزراء القطري الأسبق، على الصورة قائلاً: “في الحظر تحليقة فلاح بن حمد على يدي بس ما راح ارويكم “.final product”

وحرقت الصورة دم الكاتب السعودي “المتصهين” محمد آل الشيخ، والذي كان من أبرز الساعين للترويج لفكرة الانقلاب المزيف، قائلاً: “نبارك لكراع آل ثاني حمد بن جاسم مهنته الجديدة #حلاق_الوكرة بعد عزله من رئاسة الوزراء، متمنيين له التوفيق وان يتطور ليصبح كوافير سيدات ايضاً”.

نبارك لكراع ال ثاني حمد بن جاسم مهنته الجديدة #حلاق_الوكرة بعد عزله من رئاسة الوزراء، متمنيين له التوفيق وان يتطور ليصبح كوافير سيدات ايضاً .. pic.twitter.com/b4K0WSeHJo — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) May 6, 2020

الرد على تغريدة المطبل السعودي جاء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا له كذب رواياته وتغريداته، فاضحين مساعي الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي في استهداف قطر ومسؤوليها البارزين.

وهذي 🤔✋ .. أقول خلك في شبك دبي سكران 😅 pic.twitter.com/p8aiENE6If — الوجبه (@ojjjjiiiijjjjo) May 6, 2020

وين توصل مواصيل بن جبر

🤲👍😍😍 pic.twitter.com/IoajXRexpB — صالح المنصوري الحساب رقم ١١ 😂🤭 (@vUl1zyiyTgjJbi5) May 6, 2020

كان ياما كان في قديم الزمان حلاق من الأمريكان حلق لأحد العربان وشفط 600 مليار كمان فكان بكل شعرة دولارا وسنتان . pic.twitter.com/xUh9HQ9zln — الحكيم الكنعاني (@omargha961) May 6, 2020

ندري مع الحظر ادور لك صالون سيدات مالك الا تحف الشنب بروحك لين يفتحون 🤣🤣🤣 — حسن بن ربيعة الكواري (@AlHalkawari) May 6, 2020

بتكتب اي هبل في الجبل بعد خيبتكو في موضوع الانقلاب الوهمي — إبن المزاريطة (@Sa79Mar) May 6, 2020

سبحان الله على المناصب التي وصل إليها والمليارات التي يملكها إلا أنه متواضع جدا. ولو كان من امراء بعض الدول المجاورة لشافك من طرف عينه. — رمح (@7asebalwagt) May 6, 2020

يذكر أن حمد بن جاسم، نشر تغريدة لأول مرة، عقب الإشاعة المتداولة في اليومين الأخيرين بشأن “محاولة انقلاب” وإطلاق نار بمنطقة الوكرة في قطر، وهو ما نفته وزارة الخارجية القطرية.

كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 5, 2020

وقال حمد بن جاسم في تغريدته، التي رصدتها “وطن”: “كما ذكرت سابقا فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة”.