فضيحة مدوية.. هيفاء وهبي تتهم مدير أعمالها بـ”فعل مخل” وما حدث صادم لم تكن تتوقعه أبدا!

تناقلت وسائل أنباء مصرية خبراً مفاده تقدم المستشار القانوني للفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي” ببلاغ ضد مدير أعمالها، بسبب استيلائه على أموال من الشركات المنتجة والتي تتعاقد معها الفنانة في مصر، ويودعها بالبنوك باسمه بدلاً من اسمها.

وبحسب الدعوى المقدمة في قسم شرطة العمرانية، فإن الفنانة تتهم مدير أعمالها “محمد وزيري” بالسرقة والاستيلاء على أموالها.

وجاء في الدعوى ما يفيد بأن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قامت بعمل توكيل لمدير أعمالها محمد وزيري ليقوم بالإنابة عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الغنائية والفنية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات، والتوقيع على العقود الخاصة بتلك الأعمال.

وبحسب ما أضافت الدعوى: “بحيث أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر ويقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص الشاكية وكان يتولى استلام القيمة المادية للمتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين ويتولى إيداعهما في البنك في حساب الشاكية، إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية، وقام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع ببنك الإمارات دبي الوطني، وأودع تلك المبالغ بالحساب الخاص به دون علم الشاكية”.

وتابعت: “بالإضافة إلى استيلاءه على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاها من المنتجين وبدلاً من تسليمها للشاكية كان يقوم بالاستيلاء عليها لحسابه الخاص بهدف الإضرار بالشاكية والاستيلاء على أموالها”.

وزادت الدعوى في نصّها: “إن الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائناً للأمانة مستغلاً التوكيل المحرر له من قبل الشاكية على الرغم من أنه يتقاضى أجراً نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية وبذلك يكون المشكو في حقه مرتكباً الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات”.