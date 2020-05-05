توفي لحظة الأذان وهو يكسر صيامه.. تفاعل واسع مع وفاة الشيخ “الطبلاوي” صاحب الحنجرة الذهبية

سادت مواقع التواصل الاجتماعي بكافة دول الوطن العربي والإسلامي موجة حزن كبيرة بعد ورود خبر وفاة القارئ الشيخ “محمد محمود الطبلاوي”، نقيب القرّاء ومحفظي القرآن الكريم عن عمر ناهز ال86 عاماً.

ونشر المغردون عبر وسم “#الطبلاوي” مئات التغريدات الحزينة على وفاة الشيخ الجليل والذي كان له جمهور واسع من المتابعين والمستمعين من المسلمين في كافة أنحاء العالم.

رحمه الله ع الشيخ #الطبلاوي صوت من الجنه 😢 pic.twitter.com/sbj4gDl2WQ — Osama sallam (@ossallam087) May 5, 2020

ورُصد عبر الوسم المنتشر نعي الدكتور أحمد المعصراوي أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر بمصر، للشيخ الطبلاوي، حيث قال: “خالص العزاء في وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، سائلاً الله سبحانه أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

الشيخ محمد محمود الطبلاوي في ذمة الله عن عمر ناهز 86 عاماً



– بعد رحلة عطاء تزيد عن الـ60 عاماً#الطبلاوي pic.twitter.com/TRn0Pjk814 — حصري (@7ssry) May 5, 2020

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في ذمة الله الشيخ الطبلاوي

اللهم اغفر له وارحمه وشفع فيه القرآن#الطبلاوي pic.twitter.com/aYHkD1FyYD — Anas Abdul Rahman (@Anasabdulra) May 5, 2020

فيما نشرت صفحة قناة “الجزيرة مصر” خبر وفاة الشيخ الطبلاوي، ناعية إياه بالقول: “رحل الشيخ الطبلاوي تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من التلاوات الرائعة التي لطالما أبدع فيها وأمتع بها المصريين”.

شيخ عموم المقارئ المصرية السابق أحمد عيسى المعصراوي ناعيًا نقيب القراء الشيخ محمد محمود #الطبلاوي والذي وافته المنية قبل قليل pic.twitter.com/hhsLOoE0WM — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 5, 2020

ونشر جمع كبير من المغردين برقيات نعي ودعوات بالرحمة للشيخ الطبلاوي، كما نشرت عدة مقاطع تحمل تلاوات خاشعة له لاقت تفاعلا كبيرا.

إنا لله و إنا إليه راجعون

رحم الله الشيخ الطبلاوى من عمالقه قراء القران الكريم.

اللهم اغفر له وارحمه واجعل القرآن نورا لقبره وشفيعا له يوم القيامه .

عزائنا لأسرته الكريمه اللهم الهمهم الصبر والسلوان #الطبلاوى pic.twitter.com/iRSfIJ3TQo — مؤمن المنشاوى ( حفيد الشيخ المنشاوى ) (@ELMenshawy1920) May 5, 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحم الله الشيخ #الطبلاوي ، وجزاه خيرالجزاء على خدمة كتاب الله ، وأحسن عزاء أهله ومحبيه ، وجبر مصابهم ،وخلف على الأمة الإسلامية بخير. pic.twitter.com/Ol1VV5J0bO — فوز الفوز (@fowz11) May 5, 2020

هذا وأوضح “ياسر الطبلاوي” نجل شقيقة الشيخ الطبلاوي المتوفى، بأن الشيخ كان يتناول طعام الإفطار مع الأسرة وسط أجواء سعادة وبهجة، حتى فاجأته أزمة “اضطررنا لاستدعاء الطبيب المعالج له، والذي قام بالكشف عليه ليؤكد لنا وفاته”.

فيما وبحسب مصادر مصرية فقد أوضح نجل الشيخ الطبلاوي “إبراهيم الطبلاوي” بأن والده سيدفن غداً في مدافن العائلة بالبساتين بالعاصمة القاهرة.

وأوضح بأن وفاة والده جاءت بشكل طبيعي ولا صحة لما تردد عن وفاة الشيخ الطبلاوي بسبب فيروس كورونا”.