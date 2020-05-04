لو لم تكن جزائرياً.. “شاهد” كيف رد الجزائريون على هذا السؤال وجلطوا صهاينة العرب؟!

أجرى طاقم برنامج “مزال الخير 2” على فضائية “النهار تي في” الجزائرية، استطلاعاً بين الشباب الجزائريين، موجهاً لهم سؤالاً: “لو لم تكن جزائرياً، ماذا تود أن تكون”، لتصدم الإجابات صهاينة العرب.

فقد أجمع أغلبهم على إجابة واحدة، فيُجيب أول شاب بدون تردد “فلسطين”، وحين يسأله المقدم عن السبب، يقول: “فلسطين بلاد محتلة، ونحن كنا مُحتلين مثلهم، ونشعر مثلما شعروا، وأجدادنا تحدثوا لنا عنها، ومن البديهي أن يُجيبك أي أحد هذه الإجابة”.

وفي لقطة أخرى، يُجيب شاب آخر بإصرار مردداً: “فلسطين، فلسطين”، فيسأله المقدم لماذا، يمتعض ويقول: “ايش نقولك، فلسطين يعني فلسطين”.

واسترسل شاب آخر في التعبير عن مشاعره قائلاً: “فلسطين حب أبدي، أحبها وأموت عليها، فلسطين مثلنا، دم، عروبة، اسلام، كل حاجة”.

وأشاد مُغردون بهذا الحب العميق الذي لم يتأثر بما فعله صهاينة العرب من مُحاولة لتشويه القضية الفلسطينية والتشكيك فيها، فكتب مُغرد: “حماكم الله يا شعب الجزائر في زمن صهاينة العرب تقف الجزائر بلد المليون شهيد شامخه ضد كل اشكال التصهين”.

حماكم الله يا شعب الجزائر

في زمن صهاينة العرب تقف الجزائر بلد المليون شهيد شامخه ضد كل اشكال التصهين — Khalid Ali (@Khalid11Ali) May 3, 2020

وبادلهم الفلسطينيون المشاعر، فكتبت ناشطة: “ولو لم اكن فلسطيني لكنت جزائري”.

ولو لم اكن فلسطيني لكنت جزائري — hanan habashy (@2f4674dd2557412) May 4, 2020

وعلق آخر: “وحناا نحبكم اهه والله”.

وحناا نحبكم اهه والله 🇵🇸🇩🇿💙 — Bahaa awad 🇵🇸🇩🇿 (@Bahaaaw19842018) May 4, 2020

وكتبت مُغردة: “فلسطين هدى عقيده#فلسطين_قضيتي”.

فلسطين هدى عقيده #فلسطين_قضيتي — بنت الباديه (@EUyeftTq4qT05l6) May 4, 2020

يأتي ذلك بعد الحملة الشرسة التي تعرضت لها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة، بدايةً من الحرب الالكترونية عبر تدشين هاشتاج مٌسيء لفلسطين من صناعة مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سعود القحطاني، والذي حمل اسم #فلسطين_ليست_قضيتي.

وغرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ممن يطلق عليهم اسم “الذباب الإلكتروني” والتابعين لمستشار محمد بن سلمان، على الهشتاق مهاجمين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية بعد رسم كاريكاتيري لرسام فلسطيني حول أسعار النفط.

مُروراً بالمسلسلات التطبيعية الخليجية مثل مسلسل “أم هارون” الذي تلعب بطولته الممثلة الكويتية حياة الفهد، والذي يُحاول تزوير الحقيقة بادعاء الإعلان عن إقامة دولة “إسرائيل” في مدينة تل أبيب عند انتهاء الانتداب البريطاني على أرض “إسرائيل”، في تزوير فج ووقح للغاية لحقيقة التاريخ الذي لا يمكن أن يريدون حجبه بمسلسلهم التطبيعي والذي لقي رفض واسع من كافة الشرائح الوطنية الفلسطينية والعربية.

انتقادات واسعة على مواقع التواصل لمسلسل "#أم_هارون" بطولة الممثلة الكويتية حياة الفهد على شاشة (MBC) السعودية بسبب أحد المشاهد الذي يزور التاريخ ويزعم أن الانتداب البريطاني كان على أرض "إسرائيل" ! pic.twitter.com/F5usL8eIjz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 26, 2020

كذلك مسلسل “مخرج 7″من بطولة ناصر القصبي، والذي اتضحت أهدافه، وهي شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيليّ.

وبعد بث الحلقة الثالثة، اشتعلت موجة غضب واسعة بين النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب مشهد جمع الممثلين ناصر القصبي وراشد الشمراني وأساءا فيه بشكلٍ صريح للشعب الفلسطيني، ودافعا عن الاحتلال الإسرائيليّ.