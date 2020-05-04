كاتبة سعودية تتطاول على الأردن وتهين الملكة رانيا.. ما علاقة “أم هارون”؟

نشرت الكاتبة والباحثة السعودية بمجال الإعلام السياسي الدكتورة “نجاه السعيد”، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل “تويتر”، تهاجم فيها الأردن لوجود سفارة إسرائيلية فيها وتعاون مع الإسرائيليين بشكل كامل، على حد قولها.

الكاتبة السعودية قالت في تغريدتها الخبيثة التي رصدتها “وطن: “أعترف أني عجزت فهم العقلية العربية التي تحرق الدنيا على مسلسل “أم هارون” وتسكت على دول عربية مثل الأردن وسكانها من هم من أصل فلسطيني يتعدى 80 بالمائة”.

أعترف أني عجزت فهم العقلية العربية التي تحرق الدنيا على مسلسل #ام_هارون وتسكت على دول عربية مثل الأردن وسكانها من هم من أصل فلسطيني يتعدى ٨٠% وكذلك الملكة فلسطينية وبها سفارة إسرائيلية وتعاون عسكري كامل مع إسرائيل.هل عجزي عن فهم هذه العقلية لأنها معقدة أم بسبب ازدواجيتها أم ماذا؟ — Dr. Najat AlSaeed (@Najat_AlSaeed) May 3, 2020

وتابعت في إهانة ولمز لزوجة العاهل الأردني الملكة رانيا العبدالله: “وكذلك الملكة فلسطينية وبها سفارة إسرائيلية، وتعاون عسكري كامل مع إسرائيل، هل عجزي عن فهم هذه العقلية لأنها معقدة، أم بسبب ازدواجيتها أم ماذا؟”

ولقيت تغريدة الكاتبة السعودية ردود أفعال غاضبة عبر “تويتر” مستنكرين تطاولها على الأردن وشعبها وتشكيكها بالدور الأردني الأبرز في المنطقة لدعم القضية الفلسطينية.

انا ما فهمت شو المطلوب عفوا انتي زعلانة على المسلسل… بس لعلمك الأردن بلد عربي وحارب إسرائيل من 1948 وخاص حروب كثيره ولم يستطع كما لم تستطع كل الدول العربية. وهو ومصر مطريين للسلام بس لو سمحتي شو المسلسل الأردني الذي يدعو للتطبيع — بني امية (@BaniOmaya) May 3, 2020

وأحرجها أحد النشطاء بقوله:”الاردن ومصر وبعض الدول العربية لها علاقة مع اسرائيل نعم ولكن لم تصل بهم المواصيل ان ينكرو الحق الفلسطيني ويمجدو اسرائيل”

الاردن ومصر وبعض الدول العربية لها علاقة مع اسرائيل نعم ولكن لم تصل بهم المواصيل ان ينكرو الحق الفلسطيني ويمجدو اسرائيل وايضا ينكروا وجود فلسطين اعطيني مسلسل ابو برنامج مصري اردني او تركي شبيه بام شارون الفاشل او مخرج ٧ — جيفارا (@EIBrZvbLqGAM9Pf) May 3, 2020

وتابع:”وايضا ينكروا وجود فلسطين اعطيني مسلسل ابو برنامج مصري اردني او تركي شبيه بام شارون الفاشل او مخرج ٧”

وتأتي تغريدة الكاتبة السعودية دفاعاً عن مسلسل “أم هارون” التطبيعي والذي يجسد واحدة من أكبر عمليات التزوير للتاريخ المعاصر بالمنطقة العربية، بنسب أرض فلسطين للإسرائيليين، وإعطاء اليهود مكانة اجتماعية بين العرب والمسلمين، ضمن سلسلة أعمال فنية خيانية تعرضها قناة “mbc” السعودية، وأثارت موجة غضب كبيرة ضد القناة والعاملين فيها.

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