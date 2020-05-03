ممثل مصري يهدد مسؤولاً إسرائيلياً والأخير يرد عليه ويصفه بهذه العبارة فما قصة “نهايتكم قربت”

فجر الممثل المصري عمرو عبدالجليل مفاجأة، حين نفى أن يكون له أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشادة وقعت بين حساب نُسب له، والمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أفيخاي أدرعي.

وظهر عمرو عبدالجليل خلال فيديو نشرته السيناريست والإٍستايلست إنجي علاء، نفى خلاله أن يكون له أي حساب عبر فيسبوك أو تويتر أو انستجرام، وأكد أن كل ما ينُسب له عبر حسابات باسمه غير حقيقية و”عك وكلام فاضي ومش قته” على حسب تعبيره.

رسالة للجمهور من استاذ عمرو عبد الجليل Gepostet von Engy Alaa am Samstag, 2. Mai 2020

واضطر عمرو عبدالجليل أن يخرج عن صمته بعدما انتشرت تغريدة منسوبة له، رداً على هجوم أفيخاي أدرعي على مسلسل “النهاية”.

فكتب أفيخاي: “ما موقفي من مسلسل #النهاية؟فهو لا يستحق التعليق.هذا ما بقي لمن يتحدث عن نهاية #إسرائيل منذ تأسيسها.يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية ونحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم.شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لابد الابدين. أمام الذي يغضب من كلمة التطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة”.

ما موقفي من مسلسل #النهاية؟فهو لا يستحق التعليق.هذا ما بقي لمن يتحدث عن نهاية #إسرائيل منذ تأسيسها.يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية ونحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم.شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لابد الابدين.

أمام الذي يغضب من كلمة التطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة pic.twitter.com/BmQITzELCA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 1, 2020

وأتى الرد المنسوب لعمرو عبدالجليل: “اهم حاجه يا فيخو في النهاية انك تبقي فاهم وواعي وانت كده فعلا فاهم وواعي ان نهايتكم قربت.ابو تقل دم أمك ع الصبح”.

اهم حاجه يا فيخو في النهاية انك تبقي فاهم وواعي وانت كده فعلا فاهم وواعي ان نهايتكم قربت.

ابو تقل دم أمك ع الصبح https://t.co/efv9oiA0A9 — Amr Abdel Gelil-عمرو عبدالجليل (@AmrOfficial3) May 2, 2020

ويبدو أن أفيخاي وقع في فخ الحساب المزيف لعمرو عبدالجليل، فقام بالرد مرة أخرى عليه قائلاً: “بؤساء انتم والله”.

بؤساء انتم والله — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 2, 2020

يُذكر أن مسلسل “النهاية” الذي توقع زوال إسرائيل على أيدي دول عربية، أثار غضب إسرائيل، وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً وصفته بـ”غير المقبول” و”المؤسف”، خاصّة “بين الدول التي أبرمت اتفاقية سلام منذ 41 عامًا”.

وتدور أحداث المسلسل في العام 2120، حول “مهندس يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم، لكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مُستنسخ منه”.

وتنبأت الحلقة الأولى من المسلسل “بزوال إسرائيل بعد تفكك الولايات المتحدة”، في مشهد يشرح فيه مُعلم لتلامذته عن “حرب تحرير القدس” التي “انتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل الصهيونية، بعد أقل من 100 عام على قيامها، وهروب معظم اليهود في إسرائيل وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا”.

ويقوم ببطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق ومحمد لطفى وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وآخرون، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.