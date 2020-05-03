باحث إماراتي يستفز السعوديين و”يمن” عليهم: الهلال الاحمر الاماراتي سيدعمكم!
استفز الباحث الإماراتي، منصور خلفان، السعوديين إثر تعليق له على تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان التي أكد فيها صعوبة الوضع المالي للسعودية ولجوء المملكة لإجراءات صعبة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال خلفان، في تغريدة له رصدتها “وطن”: “أشوف أشقائنا السعوديين محبطين من لقاء #وزير_المالية السعودي، وأريد أطمنهم أن الهلال الأحمر الاماراتي رح يوقف إلى جانبهم لتغطية الاحتياجات المتوقعة وأتمنى أن تكون الأولوية للسعوديين”.
واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الباحث الإماراتي يمن على السعوديين بالعطاء والصدقات، الأمر الذي أثار غضبهم واعتبروه تطاولاً على المملكة.
وأمس السبت، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر في الربع الثاني من السنة المالية الجارية، وأن المملكة لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، بسبب تفشي الفيروس.
وحسب الجدعان، فإن المملكة استخدمت أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات خلال 4 سنوات، متابعاً: “جميع الخيارات لخفض الإنفاق مفتوحة”.
وأوضح الجدعان أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة، لافتاً إلى أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب خفض مصروفات الميزانية بشدة.
وأوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.