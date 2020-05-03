باحث إماراتي يستفز السعوديين و”يمن” عليهم: الهلال الاحمر الاماراتي سيدعمكم!

استفز الباحث الإماراتي، منصور خلفان، السعوديين إثر تعليق له على تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان التي أكد فيها صعوبة الوضع المالي للسعودية ولجوء المملكة لإجراءات صعبة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال خلفان، في تغريدة له رصدتها “وطن”: “أشوف أشقائنا السعوديين محبطين من لقاء #وزير_المالية السعودي، وأريد أطمنهم أن الهلال الأحمر الاماراتي رح يوقف إلى جانبهم لتغطية الاحتياجات المتوقعة وأتمنى أن تكون الأولوية للسعوديين”.

اشوف اشقاءنا السعوديين محبطين من لقاء #وزير_المالية السعودي واريد اطمنهم ان الهلال الاحمر الاماراتي رح يوقف الى جانبهم لتغطية الاحتياجات المتوقعة واتمنى ان تكون الاولوية للسعوديين #السعودي_اماراتي_والاماراتي_سعودي pic.twitter.com/EpfjYIMvRm — منصور خلفان (@mansorkhalfan2) May 2, 2020

واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الباحث الإماراتي يمن على السعوديين بالعطاء والصدقات، الأمر الذي أثار غضبهم واعتبروه تطاولاً على المملكة.

بالعكس الهلال الاحمر السعودي في مقدوره ان يغطي الامارات والى جانبها قطر ايضا عدد افراد الهلال الاحمر السعودي يساوي سكان الفجيره وراس الخيمه — Abohesham أبو هشام (@Abohesh09337228) May 2, 2020

يا منصور نسيت الهندي اللي سرق فلوسكم 😂😂😂✌️ — خليفه بن محمد (@kmedia84) May 3, 2020

يارجال الهندي اللي شرد سوالكم أزمة اقتصادية هههههههه — ع …. (@alshikhiss90) May 3, 2020

الاحترازات واجبة في الدول العظمى نترك لك ولدولتك الارتباك داخل الشبك وبعض المحيطات الصغيرة من حولنا — عبدالله الجابر (@usUxEPr3qJ71M7a) May 2, 2020

اطلبوا الخير من بطون شبعت ثم جاعت

لان الخير فيها باق

ولا تطلبوا الخير من بطون جاعت ثم شبعت لان الشح فيها باق

"على بن ابى طالب" رضي الله عنه

السعودية خيرها في كل بيت امتداد من بلاد العرب وانتهاء ببلاد الهند لا ينكر خيرها الا جاحد — ๑۩ غليص المرادي ۩๑ (@f3ys3l) May 3, 2020

ايس كلام سديق أنتم أصلا في نكبة بعدما ضحك عليكم الهندي شيتي 😉واخذ مليارات وخلاكم على الحديدة الان أموركم كلها متوقفة لا بيع اسلحة والمستثمرين رحلو ولا مخدرات بس الإرهاب شغال معكم تمام وكمان بضاعتكم كلها مغشوشة من جبل علي وغير صالحة ل الاستعمال الآدمي. عيال – في ورطة حقيقة — الجنرال (@schwedenyem) May 2, 2020

الإمارات بتستعبط على الشقيقة الكبرى بخبث — aimad (@abensghir) May 3, 2020

وأمس السبت، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر في الربع الثاني من السنة المالية الجارية، وأن المملكة لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، بسبب تفشي الفيروس.

وحسب الجدعان، فإن المملكة استخدمت أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات خلال 4 سنوات، متابعاً: “جميع الخيارات لخفض الإنفاق مفتوحة”.

وأوضح الجدعان أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة، لافتاً إلى أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب خفض مصروفات الميزانية بشدة.

وأوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.