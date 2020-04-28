كاتب سعودي متصهين يدعو نتنياهو لتأديب الفلسطينيين: مستعد أربي يهودي في بيتي ولا أدخل فلسطيني!

تباهى المؤرخ والصحفي الإسرائيلي جاي معيان بتصريحات الكاتب السعودي المتصهين رواف السعين والتي طالب فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتخليص العالم من “شر الفلسطينيين”.!
وقال رواف السعين في فيديو رصدته “وطن”، “المفروض نتنياهو يخلص العالم منكم أنتم شر في كل دولة تحطون فيها يا الفلسطينيين، هل كلكم مشريين؟ ما فيه ميزانية تنشرون عشان تعادون السعودية”.
وأضاف الكاتب السعودي المتصهين مهاجماً الفلسطينيين: “المرض فيكم والخيانة بدمكم أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني أنا مستعد أربي يهودي في بيته وأرقده وأشربه ولا أدخل فلسطيني بيتي”.
وطبل المؤرخ الإسرائيلي جاي معيان على كلام السعين الذي أوجعته ردود الفلسطينيين على تطبيع السعودية مع اسرائيل قائلاً: “كلام صريح للرجل شريف. مرحب بك وبشرفاء #السعودية دائما في تل أبيب يابو اليمامة”.
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصدوا للمؤرخ اليهودي والكاتب السعودي، ملقنين الكاتب درساً قاسياً ومعبرين عن حبهم لفلسطين ونصرتهم للقضية الفلسطينية.
الجدير بالذكر أن عدداً من الكتاب والصحفيين المحسوبين على نظام محمد بن سلمان انبروا في الآونة الأخيرة على مهاجمة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وذلك في إطار السعي نحو التطبيع العلني مع إسرائيل وإقامة علاقاته معها، خاصة بعد زيارة عدد من السعوديين لإسرائيل.
اصلا يا أجرب مافي ولا فلسطيني يرضى على نفسه ان يدخل بيتك
يا نذل يا وسخ يا اجرب
كتبت عليكم الذله والمسكنه والخنوع والانبطاح الى يوم القيامه