كاتب سعودي متصهين يدعو نتنياهو لتأديب الفلسطينيين: مستعد أربي يهودي في بيتي ولا أدخل فلسطيني!

تباهى المؤرخ والصحفي الإسرائيلي جاي معيان بتصريحات الكاتب السعودي المتصهين رواف السعين والتي طالب فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتخليص العالم من “شر الفلسطينيين”.!

وقال رواف السعين في فيديو رصدته “وطن”، “المفروض نتنياهو يخلص العالم منكم أنتم شر في كل دولة تحطون فيها يا الفلسطينيين، هل كلكم مشريين؟ ما فيه ميزانية تنشرون عشان تعادون السعودية”.

وأضاف الكاتب السعودي المتصهين مهاجماً الفلسطينيين: “المرض فيكم والخيانة بدمكم أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني أنا مستعد أربي يهودي في بيته وأرقده وأشربه ولا أدخل فلسطيني بيتي”.

الكاتب السعودي رواف السعين يشجع نتنياهو لتأديب #الفلسطينيين ليخلص العالم من شرهم.

ويقول أيضا:

"الخيانة في دمكم ..مستعد أنام عند اليهودي ولا عند الفلسطيني.. مستعد أربي يهودي في بيتي ولا أدخل فلسطيني".

كلام صريح للرجل شريف. مرحب بك وبشرفاء #السعودية دائما في تل أبيب يابو اليمامة. pic.twitter.com/j8pB6G3pmX — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) April 27, 2020

وطبل المؤرخ الإسرائيلي جاي معيان على كلام السعين الذي أوجعته ردود الفلسطينيين على تطبيع السعودية مع اسرائيل قائلاً: “كلام صريح للرجل شريف. مرحب بك وبشرفاء #السعودية دائما في تل أبيب يابو اليمامة”.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصدوا للمؤرخ اليهودي والكاتب السعودي، ملقنين الكاتب درساً قاسياً ومعبرين عن حبهم لفلسطين ونصرتهم للقضية الفلسطينية.

والله اهل فلسطين كلها بيوتنا وقلوبنا مفتوحه لهم من اصغرهم الى اكبرهم وجميع مسلم على هالارض بيوتنا مفتوحه لهم 🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼 ونوقف وقفت رجال لاخونا المسلم — Nasser86 (@Nasser861129) April 27, 2020

الواد ده شكلة حفيد الكفار 😂😂 — 🇦🇹AHMeD ZaiTY🏹 (@aHMeD_Z3iTY) April 27, 2020

إملأ صحيفتك بما شئت — سداح (@SDDAH_Q8) April 27, 2020

لاحول ولاقوه الا بالله ….. هذه الاشكال مايخلون الواحد يصوم . — الحجاج (@sJZCruaVY178zhJ) April 27, 2020

مجرد كلام أعرابي … — بــدر الـــرشيـــدي (@R_bader_R) April 27, 2020

عم بسحج لإسرائيل مش حبا فيكم ولا لانكم على حق إنما لانكم الأقوى ……لكن ستدور الدائرة يوما ما 😉 — Tala Shareef (@justtala1) April 28, 2020

الجدير بالذكر أن عدداً من الكتاب والصحفيين المحسوبين على نظام محمد بن سلمان انبروا في الآونة الأخيرة على مهاجمة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وذلك في إطار السعي نحو التطبيع العلني مع إسرائيل وإقامة علاقاته معها، خاصة بعد زيارة عدد من السعوديين لإسرائيل.