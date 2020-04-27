“شاهد” مقتل 4 طيارين مصريين بعد سقوط مروحية ولكن ما علاقة تركيا بالأمر؟!

لقي أربعة طيارين مصريين مصرعهم، الليلة الماضية، إثر سقوط طائرتهم المروحية في منقطة سيوة في الصحراء الغربية القريبة من الحدود مع ليبيا، إثر حادثة جوية (مجهولة).

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل الاعلام فإن القتلى هم (رائد طيار، محمد عبد البصير، ورائد طيار، ابراهيم رمضان، وهما من خريجي الدفعة 73 جوية، وملازم أول طيار، محمد الصباغ، من الدفعة 85 جوية، وملازم فني، أحمد معتوق)،

ونشرت حسابات مصرية صور الضباط القتلى، موعزين سبب سقوط الطائرة إلى “عطل فني” أصاب طائرتهم، في الوقت ذاته تناقلت حسابات اخرى أنباء عن إسقاط الجيش التركي للطائرة المصرية عندما محاولة دخولها الاجواء الليبية حسب ما رصدت “وطن”.

🔴🔴 عاجل||استشهاد ٣ طيارين في سيوة بسبب سقوط طائرة هيلكوبتر مي-١٧ في سيوة رائد طيار /محمد عبدالبصير ( 73 جوية )رائد… Gepostet von ‎الشرطة المصرية‎ am Sonntag, 26. April 2020

وكشف الناشط عماد فتحي التفاصيل زاعماً أن مقاتلة تركية استهدفت المروحية المصرية بعد دخولها الأراضي الليبية.

وقال فتحي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “مقاتلة تركية من طراز F 16 استهدفت طائرة عمودية مصرية من نوع M 17 كانت بمجرد دخولها الحدود الليبية الشرقية ومصرع طاقمها الأربعة”، مشيراً إلى انتظار الرد المصري.

#عااااااجل |



مقاتلة تركية من طراز F 16 استهدفت طائرة عمودية مصرية من نوع M 17 كانت بمجرد دخولها الحدود الليبية الشرقية و مصرع طاقمها الأربعة.

ننتظر الرد المصري كالعادة.. #العدوان_على_طرابلس — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) April 26, 2020

وفي سياق متصل، شن الطيران الحربي المصري غارات مكثفة على محافظة شمال سيناء المصرية بالإضافة لقصف مدفعي طوال ساعات نهار أمس الأحد.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا على العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتتهم حكومة الوفاق مصر والإمارات بدعم حفتر في هجومه على الشرعية.

ويقوم جيش السيسي بتعليمات من الإمارات وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بتقديم الدعم العسكري للواء المتقاعد حفتر وميليشياته سعياً لإسقاط حكومة الوفاق الشرعية، فيما تحرز الأخيرة تقدماً على الأرض نظراً للدعم المقدم لها من تركيا.