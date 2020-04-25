“شاهد” السلطات السعودية تطلق سراح “إبليس” بعد أن تطاول على الذات الإلهية وهذا ما قاله!

فجر سعودي “غريب الأطوار” يطلق على نفسه اسم “إبليس”، جدلاً واسعا، بعدما اساء للذات الإلهية في فيديو جرى تداوله مؤخراً، وقد تم إلقاء القبض عليه بعدها.

ولم يتعظ ” إبليس” السعودي، بما جرى معه، إذ استغل الافراج عنه- كما يبدو- في الفيديو الذي رصدته “وطن”، حتى خرج أطل في مقطع مصور يعد الاول عقب خروجه من السجن، نافياً أن يكون قد اساء للذات الإلهية وهو الامر الذي فجر موجة غضب واسعة كون حديثه كان واضحاً في الفيديو وهو يسخر من الله عز وجل.

https://twitter.com/Hashtagat_1/status/1220469938135216133?s=20

وظهر “إبليس” بالفيديو دون الماكياج الذي اعتاد الظهور به في فيديوهاته السابقة، كما أطلق لحيته وشواربه بشكل واضح، وقال: “حاشا لله، جعلي في النار مخلد إني ماقلت ملوخية، قلت ملوكية، ملوكية الله ربوبية الله، توحيد الله، تعظيم الله”.

https://twitter.com/videohat_1/status/1253791830442942466

واعترض إبليس السعودي الذي يبدو أن اسمه الحقيقي “فيصل” كما ظهر بالفيديو، على قذفه واتهامه بالكفر، وبدأ يستشهد بآيات قرآنية قائلاً: “الله قال لكم دينكم ولي دين، وغير ذلك قال ليس عليك هداهم ولكنك تهدي من أحببت، وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني شوي شوي عالناس، القذف ذا مو زين”.

وتابع: “ماحد يدري ايش عند الثاني، الصبغة والزينة مالها دخل في الدين أبداً، وعندي 150 شخص يشهد أني ما أحب المزاح والتنكيت في الدين، وغير ذلك الله ماسلم من ألسنة الناس، قالوا يد الله مغلولة، فقير، ثالث ثلاثة، محمد مسكين رجموه كذبوه، قالوا ساحر مجنون، فما بالكم أنا؟”.

وطلب من مُتابعيه التعامل معه بناءً على أخلاقه وتعامله، وقال: “الدين هاذا بيني وبين الله، ناظرني في أخلاقي وتعاملي، ماحد سلم من ألسنة الناس، وهالشي أذى الأنبياء والرسول فما بالكم أنا؟”.

وكشف أنه خرج اليوم من السجن، وختم الفيديو قائلاً: “في أشياء كثيرة في راسي، بس توني طالع اليوم، وحبيت أعلق على الموضوع، وان شاء الله نتواصل مرة ثانية في موضوع غير هاذا”.

واعترض رواد مواقع التواصل على تشبيه فيصل نفسه بالنبي محمد، والحديث عنه دون احترام، وكتب المحمدي الحربي: “اولاً:- قال كحل عينك وليس تمكيج عينك ووجهك ثانيا:- محمد صلى الله عليه وسلم وليس محمد حاف كما نطقت به وهو ليس بصاحبك هذا اشرف الخلق وسيد الانبياء يا متخلف نصيحه منى اذا جيت تذكر اسم سيد الخلق وحبيب الله وسيد الانبياء واطهر ما انجبت الارض احترم الاسم”.

اولاً:-

قال كحل عينك وليس تمكيج عينك ووجهك

ثانيا:-

محمد صلى الله عليه وسلم وليس محمد حاف كما نطقت به

وهو ليس بصاحبك هذا اشرف الخلق وسيد الانبياء يا متخلف

نصيحه منى اذا جيت تذكر اسم سيد الخلق وحبيب الله وسيد الانبياء واطهر ما انجبت الارض

احترم الاسم. — 🇸🇦MBS.KSA أَلِمُحَمَّدِيٍّ أَلِحَرْبِيٍّ🇸🇦 (@KSA20379) April 24, 2020

ورأى مُغرد باسم يامي عالمي أن فيصل يُبرر بطريقة غير واقعية، وقال: “الحقيقه هو قال صباح الملوكيه.. ولكن لو انه قضب لسانه وسكت ولا علق ابركله يتكلم عن سيدنا المصطفى وكنه واحد ساكن بحارتهم حتى اللهم صلي وسلم عليه ماقالها”.

فيديو

شاهد.. أول تعليق من أبوقاسم الشهير بـ”إبليس” بعد خروجه من السجن يرد على اتهامه بالإساءة للذات الإلهية pic.twitter.com/ssGBJOAew7 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 24, 2020

وطالب خلف الدبلحي بإعادته إلى السجن، وقال: “ردوه للسجن ومنع من استخدام وسائل التواصل”.

ردوه للسجن

ومنع من استخدام

وسائل التواصل — خلف حمود الدلبحي (النذير) 🇸🇦 (@khalaf1393) April 24, 2020

ووافقه الرأي عبدالعزيز الحجيلان قائلاً:”المفروض يكون ممنوع من استخدام اي حساب بالتواصل الاجتماعي !! هالاشكال هذي لازم تنفى من عالم السوشال ميديا ولا نبي منه أي تبرير.”.

المفروض يكون ممنوع من استخدام اي حساب بالتواصل الاجتماعي !!

هالاشكال هذي لازم تنفى من عالم السوشال ميديا ولا نبي منه أي تبرير. — عبدالعزيز ابراهيم الحجيلان 🇸🇦⚔️ (@3zoz9) April 24, 2020

ورأى عبدالله أن فيصل زاد الطين بلة بتبريره غير المنطقي، وعلق: “نسأل الله له الهدايه . احس انه يبي يكحلها لأكن شكله راح يعميها . لو سكت عن الموضوع أفضل”.

نسأل الله له الهدايه . احس انه يبي يكحلها لأكن شكله راح يعميها . لو سكت عن الموضوع أفضل — Abdullah (@Abdulla63948559) April 24, 2020

واعتاد فيصل الظهور بمنظر مريب عبر تطبيق “تيك توك”، وأطلق على نفسه “إبليس”، وقبضت عليه الأجهزة الأمنية بالسعودية بتهمة الإساءة إلى الذات الألوهية بعدما ظهر في أحد المقاطع يقول: “صباح الألوهية، صباح الملوخية”.