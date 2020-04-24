أحمد شليان يصف الوافدين بالجراثيم
أحمد شليان يصف الوافدين بالجراثيم
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“شاهد” بعد حياة الفهد .. ممثل كويتي يُشعل جدلاً واسعاً بوصفه الوافدين بـِ”الجراثيم”!

كتب وطن
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بعد تصريحات للممثلة الكويتية دعت فيها إلى “رمي في الصحراء” لمواجهة فيروس المستجد، أثار الممثل والمخرج الكويتي أحمد شليان جدلاً كبيراً، بوصفه الوافدين بـ”الجراثيم”.

وانتشر مقطع فيديو لشليان يصف فيه تصرف الوافدين بالهمجية، واعتبر أنهم مجموعة جراثيم، مندداً بما سماه اعتداءهم على رجال الأمن الكويتيين.

وأضاف: “حسبي الله ونعم الوكيل على تجار الإقامات”.

ورأى بعض المتابعين أنه على حق ودافعوا عنه وعن الممثلة الكويتية حياة الفهد، التي تحدثت عن الوافدين في وقت سابق، فيما أشار آخرون إلى أن كلامه يدل على الكثير من العنصرية.

وكانت الممثلة الكويتية حياة الفهد قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب تصريحات تلفزيونية دعت فيها لترحيل العمال الأجانب، أو “رميهم في الصحراء” لمواجهة “عجز” في القدرة الاستيعابية للمستشفيات في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إنه إذا “كانت دولهم لا تريدهم، فلماذا يجب على الكويت أن تتولى رعايتهم. لا مستشفيات في الكويت تستوعب أعداد المرضى”.

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