مواقع التواصل تشتعل بقصة فنانة كويتية شهيرة أصلها “ذكر” وأخرى لبنانية كانت في الأصل “عبدالوهاب”

أعادت مواقع فنية تداول قصص عدد من نجمات العرب اللائي أجرين عمليات تحول جنسي، ليتحولوا بين ليلة وضحاها من ذكور إلى إناث واصبحن فنانات شهيرات.

ويأتي على رأس هؤلاء الفنانة الكويتية الشهيرة بشاير والتي اعترفت في عام 2009 بأنها متحولة جنسياً من ذكر إلى أنثى مؤكدة أنها لا تخجل من ذلك.

وسبق أن قالت بشاير في تصريحات صحفية لها مبررة هذا الأمر: “ما فعلته ليس عيباً أو مخالفاً للشرع، هذا شيء بداخلي وهذه حقيقتي، فقد أثبتت الفحوصات الطبية والأوراق الرسمية أنني من الحالات الطبية المعروفة، التي تستلزم تحويل جنسي من ذكر إلى أنثى، و95% من أعضائي تشير إلى أنني أنثى، لذا سيكولوجياً أنا أنثى”.

القصة الأشهر الأخرى في هذا السياق كانت للفنانة اللبنانية جويل بدر والتي كانت أصلها شابًا يدعى عبدالوهاب، لكنها اجرت عملية تحول وأصبحت أنثى، حيث قالت في أحد المقابلات الصحفية :« قررت أن أرتدي الحجاب لأنني إنسانة أحب أن أكون محتشمة، وقبل ان أرتديه كنت بعيدة جداً عن الله وقررت أن التزم في تلك الفترة وأرتدي الحجاب الذي كان ندراً عليّ».

أيها الرجال أحذروا التحرش بالنساء قد تكون رجل..انت وحظك

صورعبد الوهاب بدر الدين. والمعروف بـ جويل بدر. نصاب من بلادي pic.twitter.com/b3bhSbID9D — Rania El Khatib 🇱🇧 (@rania_elkhatib) December 10, 2015

وتابعت في تصريحات لموقع الفن اللبناني:« ولكن بسبب التعليقات التي كنت أتلقاها، منها مثلاً أنني ارتدي الحجاب كي أستر على أمر معيّن وغيرها من الأمور والذي صدمني أكثر أن شعبية الشخص عندما يكون مستّراً تقل بشكل كبير، وهذا لا يعني أنني خلعت الحجاب من أجل الشعبية، بل من أجل حكي الناس».

جويل بدر تواجه العائلة وتكسر حاجز الخوف. كيف انتهت القضية ؟ #هوا_الحرية ٩.٤٠ المسا pic.twitter.com/eFhwkI9TmF — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) November 26, 2018

وأكدت أنها متصححة جنسياً وليست متحولة ولا حتى مثلية، وتكلمت عن كل المراحل التي مرت بها حتى أجرت العملية الجراحية وأصبحت امرأة، وأضافت أنها كانت قد اتخذت قراراً بعدم إجراء العملية لكن تراجعت.

جويل بدر شلحت الحجاب 😭💔 شو صاير لشباب هالعالم!! pic.twitter.com/jdSPzisYf2 — Ali آل زعنّي (@AliiMezher) October 16, 2019

مشيرة إلى أن المفتي الشيخ أحمد طالب إطلع على ملفها، وأكد أن الموضوع لم يكن بيدها وهو بطبيعة الحال إنسان لا يرتشى ويعرف ماذا يقول، كما كشفت أنها حاولت أن تنتحر عدة مرات ولم تستطع تخطي الموضوع، إلا بعد أن دخلت في علاقة حب مع شخص غيّر لديها العديد من المفاهيم في الحياة.

وياتي ضمن هؤلاء المشاهير أيضا واللذين أجروا عمليات تحول جنسي ليصبحوا إناثا وهم في الأصل ذكور الفنانة المصرية حنان الطويل التي اشتهرت بشخصيات “كوريا” و”مس انشراح” في السينما المصرية.

وكذلك الراقصة المغربية نور التي أجرت عملية تحويل من ذكر إلى أنثى في سويسرا، ولكن فشلت في تغيير اسمها من “نور الدين” إلى “نور” بعد أن رفضت محكمة مغربية ذلك، وأيضا هيفا ماجيك وهي أشهر متحول جنسي في لبنان العديد من عمليات التجميل.