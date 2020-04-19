“شاهد” مُصيبة كبيرة في 3 عمارات سكنيّة بمنطقة “المهبولة” في الكويت !!

كشفت الجهات المختصة في الكويت 3 عمارات سكنية في منطقة المهبولة موبوءة بفيروس كورونا .

وطوّقت الأمن الكويتي العمارات الثلاث لمنع انتشار الفيروس وانتقاله من المصابين الى مناطق أخرى.

وقال أحد المتطوعين إن هناك 200 شخص في العمارات الثلاث مصابون بفيروس كورونا.

احد المتطوعين : هذي الثلاث عمارات موبوئة واحنا جايبين لهم أكل .#المهبولة #الحظر_الجزئي pic.twitter.com/ghMplI3IjS — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 19, 2020

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أنّ محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، أشرف على إتمام عملية إخلاء ما يتجاوز ٥٠٠ عامل وافد لـ 3 عمارات سكنية اثنتين بمنطقة شرق والثالثة بمنطقة المرقاب، ونقلهم إلى المحاجر المخصصة لهم.

في ذات السياق، أعلن وزير الصحة الكويتي صباح الإثنين، عن تسجيل 62 حالة شفاء، ليصل المجوع الكلي للمتعافين 367.

لله الحمد والفضل، 62 حالة شفاء، بمجوع كلي بلغ 367 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) April 20, 2020

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الأحد، إصابة 164 حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المُصابة 1915 حالة، فيما تمّ تسجيل حالة وفاة جديد وصل معها عدد حالات الوفاة الى 7 .