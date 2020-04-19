“شاهد” مُصيبة كبيرة في 3 عمارات سكنيّة بمنطقة “المهبولة” في الكويت !!

كشفت الجهات المختصة في الكويت 3 عمارات سكنية في منطقة المهبولة موبوءة بفيروس كورونا .
وطوّقت الأمن الكويتي العمارات الثلاث لمنع انتشار الفيروس وانتقاله من المصابين الى مناطق أخرى.
وقال أحد المتطوعين إن هناك 200 شخص في العمارات الثلاث مصابون بفيروس كورونا.
وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أنّ محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، أشرف على إتمام عملية إخلاء ما يتجاوز ٥٠٠ عامل وافد لـ 3 عمارات سكنية اثنتين بمنطقة شرق والثالثة بمنطقة المرقاب، ونقلهم إلى المحاجر المخصصة لهم.
في ذات السياق، أعلن وزير الصحة الكويتي صباح الإثنين، عن تسجيل 62 حالة شفاء، ليصل المجوع الكلي للمتعافين 367.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الأحد، إصابة 164 حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المُصابة 1915 حالة، فيما تمّ تسجيل حالة وفاة جديد وصل معها عدد حالات الوفاة الى 7 .