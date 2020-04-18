“شاهد” وفاة الشابة العراقية ملاك الزبيدي .. وناشطون ينشرون صورة زوجها “المجرم”!

أعلنت مديرية صحة محافظة النجف وفاة الشابة العراقية ملاك الزبيدي نتيجة التسمم بعد تعرضها للحرق اثر خلافات مع زوجها وذويه.

وفي وقت سابق، أقدمت “ملاك “على حرق نفسها بسبب العنف الأسرى من زوجها وعائلته، فيما نالت الحروق من 50% من جسدها الذي أصبح يعاني من التسمم.

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاك الزبيدي وهي تصرخ من شدة الألم، نتيجة الحروق البالغة في جسدها.

ووجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق.

ومنذ مطلع الأسبوع هزت قصة ملاك العراق بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.

وأصدرت محكمة عراقية، قرارا بتوقيف عدة أشخاص متهمين بالقضية من بينهم زوج ملاك وهو ضابط أمن عراقي وآخرين من عائلته.

وتداول ناشطون صوراً لزوج “ملاك” واتهموه بأنه السبب في ما حدث لها .

ينشر ويعمم:

اسم العاهںر محمد حميد المياحي، مهنته ضابط وابوه عقيد، افضںحوهم وانشروا صورهم مع قصة ملاك بكل مكان، نبي الكل ينبںذهم ويبصںق عليهم، وشاركوا بالتاق عشان صوت ملاك يوصل #ملاك_حيدر_الزبيدي pic.twitter.com/O2yhsOGQ7D — Anne (@302ANNE) April 12, 2020

خبر قتل يومي في بدايتة

وفاة الفتاة المعنفه ملاك الزبيدي .

لم يحتمل جسدها الضعيف تلك الحروق القاتله.



كلما تذكرت أن زوجها السافل وقف يتفرج عليها وهي تحترق إلى أن جاء والده وأطفأ نيرانها يتملكني الغضب على أهلها

زوجتموها قاصر لمن تفنن بنعنيفها وضربها وكسر إرادتها#ملاك_حيدر_الزبيدي pic.twitter.com/7QFwRIGxZN — ضياء بن سعيد " ضاوي" (@msafr2002) April 18, 2020

ملاك حيدر 19 سنة من العراق، تم حرقها من قبل زوجها، هكذا يتصرف الذكر عندما يعلم أن هناك قانون ومجتمع يبرر ويصفق له.



ملاك ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقط نحن النساء من نستطيع إيقاف هذه الجرائم بحقنا بثورة نسوية جذرية، تقتلع النظام الأبوي الذكوري من جذوره. #ملاك_حيدر_الزبیدي pic.twitter.com/I8hs7NXxOG — Yemeni Feminist Voice (@YeFeministVoice) April 13, 2020

ينشر ويعمم:

اسم العاهںر محمد حميد المياحي، مهنته ضابط وابوه عقيد، افضںحوهم وانشروا صورهم مع قصة ملاك بكل مكان، نبي الكل ينبںذهم ويبصںق عليهم، وشاركوا بالتاق عشان صوت ملاك يوصل #ملاك_حيدر_الزبيدي pic.twitter.com/O2yhsOGQ7D — Anne (@302ANNE) April 12, 2020

🔻لم إستطيع مشاهدة فيديو مؤلم لـِ #ملاك_حيدر_الزبيدي التي عذبها زوجها المجرم



يجب أن تُسن قوانين تمنع الأهل من تزويج بناتهم دون سن ال 18

وتجريم كل زوج يعنف زوجته ويسبب لها آثار بالحبس لسنوات وغرامة مالية كبرى



عدا هذا، لا فائدة من كلامنا، فألتخلف متجذر في مجتمعنا، ويجب أن يُردعوا pic.twitter.com/sFyqLhIfaz — 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond1) April 12, 2020

وفتحت قضية “ملاك” ملف العنف الأسري وأصبحت قضية رأي عام تداولها المجتمع العراقي خلال الفترة الماضية.

#ملاك_حيدر_الزبیدي

ودعتنا ملاك اليوم وراحت يم ربها

ملاك هي ضحية اهلها وزوجها واهل زوجها ومجتمع رجعي عشائري منطي الصلاحية للرجل بحرية التصرف

ملاك كان ممكن اليوم بجامعتها تدرس تبني مستقبلها، تسافر تشوف حياتها، تشتغل وتصرف ع روحها بتعبها!

حكمتو عليها بالاعدام بيوم اللي زوجتوها!!!! pic.twitter.com/cTYwE9GNVb — Amoosh Al-Rubaiai (@AMOSHIQ) April 18, 2020

ماتت وراتاحت من الضلم ومن اهلها اللي ماسالوا عنها خلصت من المجتمع اللي مايرحم المطلقه ولا المتزوجه ولا يرحم اي حاله مهما كانت ضروفها للاسف

الله يرحمها

وانا لله وانا اليه راجعون #ملاك_حيدر_الزبيدي pic.twitter.com/B4RjgsT3K7 — Ahmed Alamer (@DaloSalar) April 18, 2020

بما انها توفت الله يرحمها خل نشوف القانون شراح يسوي مع القتلة, لو مثل كل مرة المحسوبية تنقذ الجاني!!#ملاك_حيدر_الزبيدي — علي | |🇮🇶 ٥١٧ (@ialikarim) April 18, 2020

وفي هذا السياق،كان السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، وجه الجمعة، دعوة للسلطات العراقية من أجل الإسراع في استكمال السلطات العراقية إلى الإسراع في إكمال التحقيقات المتعلقة بحادثة “الزبيدي”.



وقال هيكي، في تغريدة على “تويتر” رصدتها “وطن”: “نشعر بحزن شديد تجاه قضية ملاك الزبيدي، ونأمل إتمام التحقيقات بسرعة”.

وأضاف هيكي أن “هناك تذكيرا شديدا بأن العنف المنزلي، سواء كان إساءة نفسية أو جسدية هو مشكلة تعم أنحاء العالم، مشيراً إلى أن بلاده تواجه تحديات بشأن هذا الموضوع.

نشعر بحزن شديد تجاه قضية ملاك الزبيدي، ونأمل اتمام التحقيقات بسرعة.هناك تذكير شديد بأن العنف المنزلي،سواء كان اساءة نفسية او جسدية هو مشكلة تعم انحاء العالم.تواجه🇬🇧ايضا تحديات بشأن هذا الموضوع اذ شهدنا ارتفاع في عدد الاتصالات على خطوط طلب المساعدة خلال فترة العزل المنزلي الحالية — Stephen Hickey (@sblhickey) April 16, 2020

وتابع: “شهدنا ارتفاع في عدد الاتصالات على خطوط طلب المساعدة خلال فترة العزل المنزلي الحالية”، لافتاً إلى أن “المملكة المتحدة خصصت نحو مليوني جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار) لدعم الخدمات التي تعنى بالعنف المنزلي”.