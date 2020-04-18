“شاهد” وفاة الشابة العراقية ملاك الزبيدي .. وناشطون ينشرون صورة زوجها “المجرم”!

أعلنت مديرية صحة محافظة النجف وفاة الشابة العراقية ملاك الزبيدي نتيجة التسمم بعد تعرضها للحرق اثر خلافات مع زوجها وذويه.
وفي وقت سابق، أقدمت “ملاك “على حرق نفسها بسبب العنف الأسرى من زوجها وعائلته، فيما نالت الحروق من 50% من جسدها الذي أصبح يعاني من التسمم.
وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاك الزبيدي وهي تصرخ من شدة الألم، نتيجة الحروق البالغة في جسدها.
ووجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق.
ومنذ مطلع الأسبوع هزت قصة ملاك العراق بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.
وأصدرت محكمة عراقية، قرارا بتوقيف عدة أشخاص متهمين بالقضية من بينهم زوج ملاك وهو ضابط أمن عراقي وآخرين من عائلته.
وتداول ناشطون صوراً لزوج “ملاك” واتهموه بأنه السبب في ما حدث لها .
وفتحت قضية “ملاك” ملف العنف الأسري وأصبحت قضية رأي عام تداولها المجتمع العراقي خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق،كان السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، وجه الجمعة، دعوة للسلطات العراقية من أجل الإسراع في استكمال السلطات العراقية إلى الإسراع في إكمال التحقيقات المتعلقة بحادثة “الزبيدي”.
وقال هيكي، في تغريدة على “تويتر” رصدتها “وطن”: “نشعر بحزن شديد تجاه قضية ملاك الزبيدي، ونأمل إتمام التحقيقات بسرعة”.
وأضاف هيكي أن “هناك تذكيرا شديدا بأن العنف المنزلي، سواء كان إساءة نفسية أو جسدية هو مشكلة تعم أنحاء العالم، مشيراً إلى أن بلاده تواجه تحديات بشأن هذا الموضوع.
وتابع: “شهدنا ارتفاع في عدد الاتصالات على خطوط طلب المساعدة خلال فترة العزل المنزلي الحالية”، لافتاً إلى أن “المملكة المتحدة خصصت نحو مليوني جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار) لدعم الخدمات التي تعنى بالعنف المنزلي”.
شيء مؤسف للغاية .
لكن لما شفت صورة زوجها المجرم يعني من قصة الشعر و الملامح يظهر على انه سفيه و مريول و ما فيه ريحة الرجولة و الدين .
رسولنا الكريم نصحنا اننا لما نزوج بناتنا . نزوجوهم لمن نرضوا دينه و خلقه . و لا اظن ان من الشباب اللي يتبع الموضة و يحط ماكيير راح يكون رجل و مسؤول.
رحم الله الفقيدة.
الله يطيح حظ الحكومه العراقيه من خلت واحد طنطا ضابط حاط مكياج
ومحمر شفايفه
بس اذا ابوه عقيد مال احزاب شيطلع الابن
بالنهاية كل شى ماراح يصير والطنطا اقصد الضارط او الزوج ماراح يتوقف
وكل شى ماراح يصير عليه لاان نحن فى حكومه احزاب فاسده