نجل نائب كويتي تحرّش بفتاة وصدم سيارتها وهو “سكران” يلقى نهاية قاسية!

أصدر وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، قراراً باعتماد فصل نجل أحد أعضاء مجلس الأمة من كلية “سعد العبدالله” للعلوم الأمنية، وذلك بعد ثبوت تحرشه بفتاة والاصطدام بسيارتها.

وحسب صحيفة “الساسة” الكويتية، فإن نجل النائب الكويتي تعمد الاصطدام بسيارة الفتاة بعد فشله في محاولة التحدث إليها على أحد الطرق السريعة في شهر فبراير الماضي، أثناء استخدامه سيارة والده المخصصة له من مجلس الأمة؛ ليتم حجزه من قبل الأجهزة الأمنية.

وحينها، قال مصدر أمني: إن “نجل النائب تم حجزه في المخفر برفقة مواطنين كانا معه في السيارة، بعد محاولته التهجم على رجال الأمن الذين حضروا عقب وقوع الحادث معترضا على الإجراءات القانونية بحقه”، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية

وأكد المصدر، أنه “تم رفع ملف القضية إلى كبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، مشيراً إلى توجه بتطبيق أشد العقوبات على المتهم؛ لأنه طالب ضابط”.

وكانت الفحوصات، التي أجراها الطب الشرعي في الكويت، لنجل أحد نواب مجلس الأمة الذي اصطدم بسيارة فتاة، أكدت أنه كان مخمورا، وقام بالاصطدام بسيارة الفتاة بعد محاولته اللحاق بها ولفت نظرها إلا أنها تجاهلته.

وقال مصدر أمني، إن “ابن النائب، الذي حجز في نظارة مخفر أبوفطيرة مع مواطنين اثنين كانا برفقته في مركبة والده المخصصة له من مجلس الأمة، حاول التهجم على رجال الأمن الذين حضروا عقب وقوع الحادث، لاعتراضه على إجراءاتهم القانونية بحقه”.

وأضاف المصدر: أن “ملف القضية رفع إلى كبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية”، مشيرا إلى “توجه بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم، لأنه طالب ضابط”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الحالة الثانية لأحد أبناء النائب المعني، إذ سبق أن ألقي القبض قبل نحو شهرين على ابن آخر له، وهو حدث، من دورية مرورية في منطقة مبارك الكبير لقيادته مركبة بلا رخصة قيادة، وعند قيام رجل المرور بمهامه وحجز الحدث في الدورية، فوجئ بالنائب يرافقه أشخاص آخرون يتدخلون لتمكين الحدث من الهرب.