“يا إلهي مذهل جدا”.. “شاهد” ماذا فعل النشامى في الأردن للتكيف مع حالة الحجر المنزلي المملة وفاجئوا السلطات

أطلق مواطنون أردنيون، عشرات الأطباق الورقية الطائرة، اليوم الخميس، في سماء مدينة عمان، في محاولة منهم لتجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، الذي فرضت عليهم الحظر المنزلي، كإجراء وقائي من السلطات خشية تفشي الفيروس في المملكة.





وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما رصدت “وطن” قيام عشرات المواطنين الأردنيين بعمل أطباق ورقية مصنوعة من الورق والأخشاب، وتطييرها في سماء العاصمة عمّان، كوسيلة ترفيهية للتكيّف مع حالة الحجر المنزلي المملة المفروضة على الشعب الأردني.

اسمها طياره 😅😅

منظر جميل في سماء عمان#الاردن pic.twitter.com/fL2fWXYWje — ابو الحيدر العويدي (احمد) 🇯🇴 (@ahmadmwoalabbad) April 15, 2020

ليصبح سماء عمّان مليئاً بهذه الطائرات، في مشهد يعود بالذاكرة عشرات السنوات للخلف، في مرحلة كان فيها الأطفال يصممون هذه الأطباق في الإجازات الصيفية كوسيلة ترفيهية.

ويُسمع من مقطع الفيديو صوت المواطن الذي يصوّر مقطع الفيديو يقول: “يا اخوان اطلعوا وضع الشعب الأردني مع الحجر، شوفوا كمية الأطباق الطائرة بالجو”.

وتابع المواطن في حديثه: “بتحسهم كلهم درونات، يا الهي كم طبق بالسماء، المنظر جدا مذهل”.

وأثار مقطع الفيديو تفاعل العديد من النشطاء والمغردين عبر مواقع التواصل، الذين أكدوا بأن الكثير من المواطنين الأردنيين يقومون بصنع مثل هذه الأطباق في هذه الأيام، واللهو بها للهروب من حالة الملل التي سببها الحجر المنزلي وحظر التجوّل.

يُشار إلى أنه وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية، بلغ عدد المصابين بكافة محافظات المملكة بفيروس كورونا المستجد، 401 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.