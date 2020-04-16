“شاهد” لبنانيون عنصريون يوسعون لاجئين سوريين “ضاقت بهم الأرض” ضربا ويعتدون عليهم بمشهد مؤلم!

هاجم مجموعة من المواطنين اللبنانيين، مخيماً للاجئين السوريين، في بلدة غزة في محافظة البقاع اللبنانية في حادث أثار جدلا واسعا، على إثر خلاف نشب بينهما بسبب مشادة كلامية بين أهالي المخيم وعمال البلدية اللبنانيين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل ورصدته (وطن)، قيام عشرات المواطنين اللبنانيين بالهجوم على مخيم اللاجئين السوريين، مما تسبب وبحسب مقطع الفيديو المتداول، بإصابة 3 أشخاص سوريين بإصابات متفاوتة، تم نقلهم للمستشفى.

هاجم لبنانيون مخيم للاجئين السوريين في بلدة غزة في البقاع #لبنان.. (العنصرية اخطر من كورونا على السوريين) pic.twitter.com/jJP5i1o646 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) April 16, 2020

وذكر مقطع الفيديو بأن السلطات اللبنانية قامت باعتقال العديد من اللاجئين في المخيم، كما حاول رئيس البلدية ترحيل المخيم الذي حصل معه الإشكال.

وأثارت حادثة الاعتداء تلك ردود أفعال العديد من المعلقين عبر مواقع التواصل، الذين رأوا بأن لبنان لا زال يعاني من عنصرية مقيتة، وأن ذلك يظهر جلياً من خلال التصرفات المتعددة سواءً مع السوريين أو الفلسطينيين.

حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم — أبن *** سوريا (@Abdulha98236175) April 16, 2020

هذي العنصرية التي يتهمون بها السعوديه — abunayf (الع ــا قل) (@abu_nayf) April 16, 2020

وفي ذلك أيضاً كتب أحد المغردين: “الله يلعنه ليوم الدين كل لبناني عنصري”.

الله يلعنه لليوم الدين و كل لبناني عنصري سؤال شو رح يحصل إذا مسكوا السورين اللاجئن السلاح ضده او ضد حزب اللات يعني شو ممكن يحصل أسواء من هيك . — عاطفي محاور (@qle_alhaq) April 16, 2020

وتابع: “سؤال شو رح يحصل إذا مسكوا السوريين اللاجئين السلاح, ضد حزب للات، يعني شو ممكن يحصل أسوأ من هيك؟”.

فيما كتبت مغردة أخرى: “الحرب ومخلفاتها أبشع شيء في الحياة”.

الحرب ومخلفاتها ابشع شئ في الحياة — منال البار (@albar_manal) April 16, 2020

يُشار إلى أن لبنان لا زال حتى اللحظة يعيش حالة من الطوارئ لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى اللحظة في كافة أرجاء لبنان.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية 663 حالة إصابة مؤكدة مثبتة مخبرياً، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 21 حالة وفاة.

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