“شاهد” أين وصل الجهل بالشيعة في العراق.. لم يكن أحد ليجرؤ على فعل هذا أيام صدام حسين

أظهر مقطع فيديو أثار جدلا واسعا تداولته صفحات ونشطاء عبر مواقع التواصل بالعراق، طقس شيعي يؤديه عدد من الأشخاص، يمثلون فيه قيام الصحابي عمر بن الخطاب “رضي الله عنه”، بالاعتداء على فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

الطقس الشيعي الذي وثقه مقطع الفيديو وأثار جدلاً واسعاً كما رصدت “وطن”، يُظهر قيام رجل يرتدي لباس أحمر، ويحمل عصاة، وحوله جمع من النساء المرتديات لملابس سوداء كاملة تغطي كامل وجههن وأجسادهن.

💥في العراق العربيه بلد الرافدين اللهم احفظ العراق وشعبه ماساة 🐕👇 pic.twitter.com/EPL5xAuy05 — فاطمه دماج (@X6Rxp2) April 14, 2020

ويقوم هذا الرجل الذي يرتدي اللون الأحمر ويمثل أنه “عمر بن الخطاب” بضرب النساء اللواتي اصطففن حوله لتأدية هذا الطقس الشيعي، في إحدى محافظات العراق.

ومن ردود الأفعال التي أثارها مقطع الفيديو، كتب عشرات من النشطاء تعليقات مستهجنة لما يجري، ومنها ما كان حزين على ما آلت إليه ثقافة الناس في العراق، بعد أن كان منارة للعلم والثقافة والتحضر.

ذول يمثلون دور جنود يزيد. لكن من زود الحماس و تقمص الشخصية قلب الموضوع جد 😂



من يصدق ان هذا البلد كان لديه طموح نووي قبل ٤٠ عام فقط كيف تدمر وعي شعبه بهذا الشكل. — الصارم البتار (@AlBattarKSA) April 15, 2020

التمثيل أصبح حقيقة

نهاية التشيع والركض خلف الفرس

نسأل الله أن يرجع العراق كما كان وأفضل

وترجع هيبة العراقي و علمه الذي كان يستفاذ منه . — عبدالله الوافي (@azwz1426) April 14, 2020

المغرد “خالد سعد السبيعي” كتب معلّقاً: “هذه هي خرافات الفرس بطرق تمثيلية، تهدف إلى حقدهم العميق للعرب والمسلمين”.

هاذي هي خرافات الفرس بطرق تمثيلية تهدف الى حقدهم العميق للعرب والمسلمين — خالد سعد السبيعي‎ (@k0502482525) April 14, 2020

فيما قال مغرّد آخر: “من رحل صدام قول على العراق السلام”.

من رحل صدام .قول على العراق السلام

انتهى العراق

الا اذا فيه نشاما يحررون العراق من الشيعه

الموالين للمجوس

هبوا يا احرار العراق وحررووا العراق العظيم — ابو منصور. (@Abo_Mansour6) April 15, 2020

وتابع المغرد في تعليقه: “انتهى العراق، إلا إذا فيه نشامى يحررون العراق من الشيعة الموالين للمجوس، هبوا يا أحرار العراق وحرروا العراق العظيم”.

متفاعل الثالث هلق: “استغفر الله العظيم وأتوب إليه، هل هذه عقول سوف تساعد في بناء وازدهار العراق، الله ينصر شرفاء العراق على هؤلاء البهايم”

استغفر الله العظيم وأتوب إليه

هل هذي عقول سوف تساعد في بناء وازدهار العراق الله يصبّر شرفاء العراق على هذولا

البهايم — ابو عبدالعزيز (@abwabdazyz55555) April 15, 2020

يُشار لأن ممارسة هذا الطقس في العراق يأتي بالتزامن مع تعليمات منظمة الصحة العالمية والحكومة العراقية بعدم التجمهر ومنع الاكتظاظ والاحتكاك بين المواطنين، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتجاوز عدد المصابين حتى تاريخ 13 ابريل، 1378 حالة إصابة وفقا لوزارة الصحة العراقية، كما تسبب الفيروس بمقتل 78 حالة وفاة.