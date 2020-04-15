“شاهد” أين وصل الجهل بالشيعة في العراق.. لم يكن أحد ليجرؤ على فعل هذا أيام صدام حسين

أظهر مقطع فيديو أثار جدلا واسعا تداولته صفحات ونشطاء عبر مواقع التواصل بالعراق، طقس شيعي يؤديه عدد من الأشخاص، يمثلون فيه قيام الصحابي عمر بن الخطاب “رضي الله عنه”، بالاعتداء على فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
الطقس الشيعي الذي وثقه مقطع الفيديو وأثار جدلاً واسعاً كما رصدت “وطن”، يُظهر قيام رجل يرتدي لباس أحمر، ويحمل عصاة، وحوله جمع من النساء المرتديات لملابس سوداء كاملة تغطي كامل وجههن وأجسادهن.
ويقوم هذا الرجل الذي يرتدي اللون الأحمر ويمثل أنه “عمر بن الخطاب” بضرب النساء اللواتي اصطففن حوله لتأدية هذا الطقس الشيعي، في إحدى محافظات العراق.
ومن ردود الأفعال التي أثارها مقطع الفيديو، كتب عشرات من النشطاء تعليقات مستهجنة لما يجري، ومنها ما كان حزين على ما آلت إليه ثقافة الناس في العراق، بعد أن كان منارة للعلم والثقافة والتحضر.
المغرد “خالد سعد السبيعي” كتب معلّقاً: “هذه هي خرافات الفرس بطرق تمثيلية، تهدف إلى حقدهم العميق للعرب والمسلمين”.
فيما قال مغرّد آخر: “من رحل صدام قول على العراق السلام”.
وتابع المغرد في تعليقه: “انتهى العراق، إلا إذا فيه نشامى يحررون العراق من الشيعة الموالين للمجوس، هبوا يا أحرار العراق وحرروا العراق العظيم”.
متفاعل الثالث هلق: “استغفر الله العظيم وأتوب إليه، هل هذه عقول سوف تساعد في بناء وازدهار العراق، الله ينصر شرفاء العراق على هؤلاء البهايم”
يُشار لأن ممارسة هذا الطقس في العراق يأتي بالتزامن مع تعليمات منظمة الصحة العالمية والحكومة العراقية بعدم التجمهر ومنع الاكتظاظ والاحتكاك بين المواطنين، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وتجاوز عدد المصابين حتى تاريخ 13 ابريل، 1378 حالة إصابة وفقا لوزارة الصحة العراقية، كما تسبب الفيروس بمقتل 78 حالة وفاة.