لن تعرفها.. “شاهد” فيفي عبده كما لم تراها من قبل في إطلالة غريبة ظهرت خلالها بدون مكياج!

أثارت الفنانة المصرية، فيفي عبده، جدلاً واسعاً، في مقطع فيديو نشرته، ظهرت خلاله بدون مكياج تماماً.

وشاركت فيفي عبده الملقبة بـ”الام المثالية”، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”، تجربتها في الظهور بدون مكياج، إلا أن النتيجة كانت صادمة، حيث ظهرت الفنانة المصرية بملامح مغايرة تمامًا لما اعتادت الظهور عليه طوال الفترة الماضية.

وكشفت فيفي عبده سبب ظهورها بدون مكياج، لأول مرة منذ فترة طويلة، قائلة: “طبعا الواحد 24 ساعة حاطط ميكب وشه بيتعب وبيرهق.. إيه رأيكم في وشي من غير ميك أب.. فكرت أريح وشي شوية”.

وتابعت: “اللغد من كتر ما بخس وبتخن بس لازم نشوفله صرفة في الاكئتاب.. طب اسكوزمي بقي عشان أقوم أحط ميك أب”. وجاءت ردود فعل المتابعين متنوعة، إلا أن أغلب المعلقين عبروا عن صدمتهم من ملامح فيفي بدون مكياج، فقال أحدهم: “والله ما عرفتك”.

وكتب آخر: “يا لطيف يا رب فجعتني”. بينما عبر آخرون عن إعجابهم بإطلالة فيفي بدون مكياج وظهورها بالحجاب، مؤكدين أن هذا هو اللوك الأفضل لها.