ماذا فعل نشامى الأردن مع هذه الأجنبية “الحسناء” حتى تخرج بهذا الفيديو؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لاقى تفاعلا واسعا لشابة من جنسية غير عربية، تتحدث فيه عن تجربة حياتها في الأردن وخاصة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الفتاة بحسب مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”: “زي ما أنتو عارفين، أنا أجنبية وعايشة بالأردن من فترة، وعشاني اجنبيه بدي أحكيلكم شكراً، شكراً ليش؟”.

وتابعت: “انا كل يوم بفكر شو حظّي قوي عشاني بالأردن، صراحة الآن مع كل شيء بيصير مع كورونا فيروس، ما في أي بلد ثاني انا بدي أكون فيه مع أمي و أبي وأخوي”.

وختمت الشابة الأجنبية في مقطع الفيديو الذي صوّرته لنفسها: “الله يحفظ الوطن وسيّدنا والجيش والشرطة والممرضات والحكومة وكل حدا ثاني بيحمينا”.

وأثار مقطع الفيديو عدة ردود أفعال وتعليقات عبر تويتر، حيث رحب النشطاء بالفتاة وعائلتها، وأثنوا على كرم أهل الأردن وحسن تعاملهم مع كافة الجنسيات، وبالمساواة بين الجميع.

ومن التعليقات التي جاءت بهذا الخصوص، تعليق صاحب حساب “عبد الهادي” الذي قال: “احنا كمان حظنا قوي لأنها عايشة في الأردن وقالت كلمة الحق”.

هظنا كمان قوي لانها عايشه في الأردن وقالت كلمة الحق.

حمى الله الجميع. ويحيا الأردن شامخاً ابياً. — Abdelhadi Khalil Madadha عبدالهادي خليل المدادحة (@abdelhadikh) April 12, 2020

وتابع: “حمى الله الجميع، ويحيا الأردن شامخاً أبياً”.

فيما قال معلّق آخر: “بلد النشامة بلد أبو حسين، ربي يحفظ الأردن ملكاً وشعباً وجيشاً”.

بلد النشامه بلد ابو حسين ربي يحفظ الاردن ملك وشعبا وجيشها — Kj (@Kj19297138) April 11, 2020

يُشار إلى أن المملكة الأردنية تعيش حالة من الطوارئ وفق قرار الدفاع المعمول به بالبلاد لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث سجّلت المملكة حتى اللحظة وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة الأردنية، 381 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات “7” حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.