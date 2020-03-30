كورونا يذهب بمواطنين في سلطنة عُمان للسجن والغرامات.. السلطات تضرب بيد من حديد بعد ارتفاع أعداد المصابين

وقعت السلطات العُمانية عقوبات فعلية بالسجن والغرامة على عدد من المواطنين الذين خالفوا التعليمات الخاصة من الحكومة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قفزة جديدة في أعداد المصابين بالفيروس القاتل داخل السلطنة.

وفي هذا السياق أصدر الادعاء العام بسلطنة عمان بيانا بشأن الجرائم والمخالفات المتعلقة بجائحة كورونا.

وفي التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء العُمانية، تلقي الادعاء العام 4 بلاغات حول وجود مخالفات لتعليمات اللجنة العلياء مثل قيام التجمعات لغايات العزاء وإقامة صلاة الجماعة وممارسة مهن موقوفة وقد تم التعامل معها وضبط المتهمين وإيداع عدد منهم العزل المؤسسي أو الحبس الاحتياطي.

كما تم ضبط 9 أشخاص من ناشري الشائعات والتحقيق معهم وحبسهم احتياطيا.

وصدور حكم بالسجن والغرامة 1000 ريال في قضية نشر شائعات تتعلق بمرض كورونا.

قفزة بأعداد المصابين

هذا وأعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩).

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 179 حالة، بينما أكدت الوزارة أن 29 حالة قد تماثلت للشفاء.

عقوبات قاسية للمخالفين

كذلك تم إصدار مذكرات بإلقاء القبض على 11 متهما خالفوا إجراءات العزل المنزلي.

كما تم تلقي 4 بلاغات حول وجود مخالفات لتعليمات اللجنة العليا مثل قيام التجمعات لغايات العزاء وإقامة صلاة الجماعة وممارسة مهن موقوفة وقد تم التعامل معها وضبط المتهمين وإيداع عدد منهم العزل المؤسسي أو الحبس الاحتياطي.

كما ورد بلاغ عن عدم التزام بعض المعزولين مؤسسيا بإجراءات العزل الأمر الذي قد يؤدي إلى إيداع المخالف في الحبس الاحتياطي تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني.

ويؤكد الادعاء العام انه سيستمر في متابعة المخالفين للإجراءات والتدابير المقررة دون أي تهاون.