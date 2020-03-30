أبو الفدا
أبو الفدا
الهدهد

شاهد” سعودي قام ترامب بعمل “منشن” له على تويتر بالخطأ يرد عليه وسخرية واسعة

كتب وطن
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خرج المدون السعودي الشهير على العيسى الشهير بـ “”، في مقطع فيديو جديد يرد فيه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما قام الأخير بالإشارة إليه بالخطأ عبر خاصية “المنشن” بموقع التواصل تويتر بدلا من حساب الأمريكية.

وظهر “أبوالفدا” في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع برفقة أصدقائه، وقال ساخرا إنه يستطيع مساعدة ترامب بما ما وسعهم، وكان تلقى الخبر  خلال تواجده فى المزرعة مع أحد من أقاربه، بينما كان يحتسى الشاى على نار الحطب، حسب وصفه.

وكشف المدون الشهير  تفاصيل جديدة حول تلقيه “منشن ” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاطئة، أمس، التي طالب من خلالها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية المصادقة على معدات طبية.

ونشرت جريدة “اليوم” “فيديو” لقائها مع أبو الفدا، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالا من أقاربه يخبرونه بما حدث، بينما كان برفقة صديقة في المزرعة يحتسيا الشاي في الوقت الذى كان العالم يردد أسمه، قائلاً: “كنت جالس أنا وعبده مشعلين الحطب نجهز الشاي، وكلمنى أبن خالتى على الخاص، وقالى تعرف اه صاير.. قولت له أيش.. قالى ترامب يغرد على تويتر ومسويلك منشن بالخطأ والشعب بيرسل”.

وقال “أبو الفدا”: “بدى أقول للشعب خليكم في بيوتكم لغاية ما تنتهى الأزمة .. وما تقول عنه الحكومة سوية.. أنا وصديقى عبده مستعدين أننا نلبى طلب ترامب ونساعده باللى نقدر عليه”.

وترجع تفاصيل الخطأ الذى يبدو للبعض  ساذجا أو غير منطقى، وذلك لتشابه اسم الإدارة على تويتر، مع اسم هذا الشخص، حيث يدعى هذا الشخص أبو الفدا، ولكنه عبر حسابه على تويتر، يسمى نفسه mlk، وهو نفس اسم الإدارة التى تدعى mlkdewine، ليتحول هذا الخطأ البسيط إلى مادة للسخرية على “تويتر”.

وكان ترامب يريد أن يوجه رسالة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بسرعة التحرك، لإيجاد حل لأزمة ، ولكن يبدو أنه أخطأ فى تحديد الإشارة أو “المنشن” ولأن “تويتر”، لا يتضمن خاصية تعديل التغريدة، فقد ترك ترامب أو مدير حسابه التغريدة كما هى.

وبعد تغريدة ترامب تحول اسم “أبو الفدا” فى غضون ساعات وربما دقائق قليلة إلى ترند بسبب خطأ الرئيس الأمريكى.

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