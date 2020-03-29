“شاهد” هند القحطاني تهاجم منتقدي فعلها الإباحي: نجوى كرم وإليسا “صدرهم مبين مثل صدري ولا لأني سعودية”

تمادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المقيمة بأمريكا هند القحطاني، في سفالتها ولم تكتفي بنشر فيديو أقرب للإباحية قبل ايام بل خرجت تهاجم منتقديها وتبرر ظهورها الفاضح وإظهار أماكن حساسة بجسدها.

هند نشرت فيديو جديد على حساباتها بمواقع التواصل، ردت فيه على الانتقادات التي وجهت لها نتيجة المقطع الفاحش الذي نشرته لنفسها وهي ترتدي ملابس كاشفة، أظهرت أجزاء حساسة من جسدها، خلال تقديمها إعلانا لأحد الملابس.

واعتبرت الناشطة السعودية التي سبق أن صرحت بدعمها للمثلية والشذوذ الجنسي، أن الجماهير بالأوطان العربية تهاجم تصرفاتها كونها سعودية، بينما تمتدح نجمات أخريات يفعلون نفس التصرفات.

وقالت ما نصه: “آبي أتكلم عن موضوع الكورسيه اللي لبستها ذاك اليوم للإعلان، الدنيا قامت وما قعدت والأغلبية العظمي انتقدت وقالت كلام غير لائق”.

وتابعت مبررة ظهورها الفاضح: “أولا هذا إعلان وثانيا إن لم يكن إعلان إيش فيه اللبس يعني هو أنا ارتكبت جريمة، شيء خارج عن المألوف ما حد سواه من قبل ولا عشان أنا سعودية حطت عليا اللعنة”

وقارنت هند نفسها بعدد من نجمات الغناء قائلة: “هذه مشكلتكم يعني أني سعودية .. ماني مرة مثل الحريم .. يعني نجوى كرم اللي الكل يتخذها مثال المطرية الأيقونة الشامخة كل أغانيها وقت الصيف صدرها مبين مثل صدري بالكورسيه .. وإليسا أيضًا كل أغانيها صدرها مثل صدري بالكورسيه والضهر عريان”.

وأضافت:”يعني تقولون إن إليسا ونجوى كرم وسيرين عبد النور أو نادين نجيم ومريام فارس، هذه وظيفتهم .. طب حتى أنا هذه وظيفتي وأصنف نفسي بأني مودرن .. أيش دخلكم فيني .. لو أحد يرسلي ملابس الآن أسويها .. وأعلن عنها .. الحمد لله جسمي كويس وأنفع أكون كذلك”.

واستطردت: “أول ما نزلت مريام فارس فيديو كلب قومي ارقصي دخلت اتصفح وأشوف تعليقات الناس عليها ولقيت أغلب اللي يعلقون على الفيديوهات من ربيعنا .. وأدخل الاقيكم طايرين فيها .. وتشكرون في رقصتها وجسمها .. وما حد عهرها ولا جرمها .. وأنتم نفسكم اللي علقتم فيديو كليب مريام فارس وامتدحتوا المواهب اللي فيها .. نفسكم اللي علقتوا على الفيديو لي مع بنتي رؤى في حفل تخرجها تعليقات فاضحة .. وأنا ما فعلت شيء سوى صدري كان طالع شوي .. أما مريام فارس كل شيء طالع وما حد كلمها .. وأنا الفاجرة الفاسقة الله يجعلك حطم جهنم”.”

يشار إلى أنه قبل أيام ظهرت “القحطاني” في فيديو إعلاني “مثير” لماركة ملابس، وقد أظهرت صدرها بطريقة فاضحة .الامر الذي دفع المتابعين لشنَ هجوم عليها.

الفاتنة هند القحطاني تثير الجدل بعد إعلانها لكورسيه pic.twitter.com/88gvU4Rrzs — Gorgeous (@Gorgeous_ew) March 26, 2020

ومعروف عن هند القحطاني دعمها للمثليين جنسيا والشواذ، علماً أنها تقيم في أمريكا.

ولا تتوقف “القحطاني” عن نشر فيديوهات تظهر فيها بطريقة فاضحة .