فاجعة في سلطنة عمان .. البحر يبتلع 5 أشخاص خرجوا من ولاية بركاء على متن قارب صيد

تداول ناشطون عُمانيون بموقع “تويتر”، أنباءً عن فقدان 5 أشخاص في البحر بعد خروجهم من ولاية بركاء على متن قارب صيد منذ يوم الجمعة الماضية.
ولم تُفلح الجهود حتّى اللحظة في العثور على الشبان الخمسة، فيما تتواصل عمليات البحث عنهم.
وقالت الإعلامية العُمانية المعروفة (بثينة البلوشي) إن الشابين (علي وعمار النعماني) خرجا للغوص يوم الجمعة، وإلى اليوم وهما مفقودان. فيما أكدت حساب “شبكة عمان” أن الشبان المفقودين 5 .
وتداول بعضهم أسماء الأشخاص الثلاثة الآخرين المفقودين .
ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق عن شرطة عمان السلطانية، أو الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
جديرٌ بالذّكر أن سلطنة عمان تعرّضت خلال الأيام القليلة الماضية إلى الحالة الجوية “اخدود الرحمة”، رافقها هطولات مطريّة غزيرة، أدت الى جريان الأودية في عدة مناطق بالسلطنة، وانجراف مركبات.
وأدى “اخدود الرحمة” إلى وفاة 6 أشخاص .