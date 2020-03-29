فاجعة في سلطنة عمان .. البحر يبتلع 5 أشخاص خرجوا من ولاية بركاء على متن قارب صيد

تداول ناشطون عُمانيون بموقع “تويتر”، أنباءً عن فقدان 5 أشخاص في البحر بعد خروجهم من ولاية بركاء على متن قارب صيد منذ يوم الجمعة الماضية.

ولم تُفلح الجهود حتّى اللحظة في العثور على الشبان الخمسة، فيما تتواصل عمليات البحث عنهم.

وقالت الإعلامية العُمانية المعروفة (بثينة البلوشي) إن الشابين (علي وعمار النعماني) خرجا للغوص يوم الجمعة، وإلى اليوم وهما مفقودان. فيما أكدت حساب “شبكة عمان” أن الشبان المفقودين 5 .

علي وعمار أبناء سيف النعماني ،، أهلنا وأحبتنا وخيرة الشباب وأطيبهم ،، يارب نسألك أن تلطف بهم وتكتب لهم النجاة وتردهم سالمين ،، هم ومن معهم ..

خرجوا للغوص يوم الجمعة ولليوم مفقودين

دعواتكم معنا قلوبنا تعتصر عليهم

وإيماننا بالله كبير😞🤲🏼 pic.twitter.com/CH15GAlIRu — 🇴🇲بثينة البلوشي (@ButhainaBulushi) March 29, 2020

#تعديل | الشباب المفقودين هم 5 أشخاص



نسأل الله أن يردهم بصحة وعافية — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) March 29, 2020

وتداول بعضهم أسماء الأشخاص الثلاثة الآخرين المفقودين .

علي النعماني واخوه عمار النعماني من بركاء الحرادي نذير اليوسفي وايووب المالكي من قري بونخيل محمد اليوسفي من السيب

(في قارب صيد)



هؤلاء اسماء المفقودين طلعو يوم الجمعة ولحد الان لم يتم العثور عليهم. pic.twitter.com/xOVxLjccCB — حمدان اليوسفي (@hhmd77) March 30, 2020

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق عن شرطة عمان السلطانية، أو الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

جديرٌ بالذّكر أن سلطنة عمان تعرّضت خلال الأيام القليلة الماضية إلى الحالة الجوية “اخدود الرحمة”، رافقها هطولات مطريّة غزيرة، أدت الى جريان الأودية في عدة مناطق بالسلطنة، وانجراف مركبات.

وأدى “اخدود الرحمة” إلى وفاة 6 أشخاص .