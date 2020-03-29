“شاهد” ماذا فعلت القوات المسلحة الاردنية أثناء سماع الآذان خلال فرض حظر التجول!؟

نُشر مقطع فيديو لأفراد القوات المسلحة الاردنية حيث قاموا باخفاء صوت الانذار للدوريات خلال سماع لصوت اذان العشاء.

واتخذ الأردن العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس القاتل، أبرزها تفعيل قانون “الدفاع” (الطوارئ).

كما فرض “حظر تجوال” مفتوحا أكمل أسبوعه الأول، السبت.

وأغلقت السلطات العاصمة وباقي محافظات المملكة، أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها، وعزلت إربد بشكل كامل.

ومساء السبت، سجل الأردن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 246 بينها وفاة واحدة، فيما تماثل 18 للشفاء.

وأوضح وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي، أن مجمل الإصابات تشمل “3 حالات حرجة، اثنتان في مستشفى الأمير حمزة بالعاصمة عمان، وواحدة في مستشفى الملك المؤسس بمحافظة إربد (شمال)”.

وأضاف أن 18 مريضا تماثلوا للشفاء، مشيرا إلى أنه سيتم إخراج المحجور عليهم (لم يذكر عددهم) في فنادق العاصمة ومنطقة البحر الميت (غربي العاصمة)، الإثنين المقبل.





