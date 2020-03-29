القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
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“شاهد” ماذا فعلت القوات المسلحة الاردنية أثناء سماع الآذان خلال فرض حظر التجول!؟

كتب وطن
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نُشر مقطع فيديو لأفراد القوات المسلحة الاردنية حيث قاموا باخفاء صوت الانذار للدوريات خلال سماع لصوت اذان العشاء.

هذه أخلاق الجيش العربي عند سماع الأذان

هذه أخلاق الجيش العربي عند سماع الأذان#رؤيا_الاخباري #سوا_بالبيتhttps://royanews.tv/news/209913

Posted by ‎Roya News – رؤيا الإخباري‎ on Saturday, March 28, 2020

واتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس القاتل، أبرزها تفعيل قانون “الدفاع” (الطوارئ).

كما فرض “حظر تجوال” مفتوحا أكمل أسبوعه الأول، السبت.

وأغلقت السلطات العاصمة وباقي محافظات المملكة، أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها، وعزلت إربد بشكل كامل.

ومساء السبت، سجل الأردن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 246 بينها وفاة واحدة، فيما تماثل 18 للشفاء.

وأوضح وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي، أن مجمل الإصابات تشمل “3 حالات حرجة، اثنتان في مستشفى الأمير حمزة بالعاصمة عمان، وواحدة في مستشفى الملك المؤسس بمحافظة إربد (شمال)”.

وأضاف أن 18 مريضا تماثلوا للشفاء، مشيرا إلى أنه سيتم إخراج المحجور عليهم (لم يذكر عددهم) في فنادق العاصمة ومنطقة البحر الميت (غربي العاصمة)، الإثنين المقبل.


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