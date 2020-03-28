عميد في الجيش العراقي (تعبيرية)
عميد في الجيش العراقي (تعبيرية)
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ماذا حصل لـ”لواء” بالجيش العراقي من زميله “العميد” بعد محاولته دخول مدينة محجور عليها!؟

كتب وطن
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تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعميد في الجيش العراقي يمنع زمليه الذي يحمل رتبة “لواء” من الدخول إلى إحدى المدن المحجور عليها بسبب فيروس كورونا وذلك لوجود عائلته معه.

وحتى ظهر السبت، أعلنت السلطات العراقية ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 42 والإصابات إلى 506.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة العراقية السبت تشكيل لجنة عليا للصحة بهدف مكافحة .

وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن اللجنة يترأسها عادل عبدالمهدي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وتضم 12 وزيراً (من أصل22)”.

كما تضم اللجنة ممثلين عن إقليم كردستان والبنك المركزي وقيادة الجيش والمعابر الحدودية والطيران المدني والإعلام الحكومي وغيرهم.

وتتولى اللجنة “وضع السياسات والخطط العامة والإشراف على تنفيذها وأخذ القرارات الرئيسية وتعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية كافة، والتنسيق مع السلطات القضائية والتشريعية والجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة تفشي الفيروس”.

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