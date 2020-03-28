ماذا حصل لـ”لواء” بالجيش العراقي من زميله “العميد” بعد محاولته دخول مدينة محجور عليها!؟

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعميد في الجيش العراقي يمنع زمليه الذي يحمل رتبة “لواء” من الدخول إلى إحدى المدن المحجور عليها بسبب فيروس كورونا وذلك لوجود عائلته معه.

فيديو/ متداول لعميد في الجيش العراقي يمنع زمليه «اللواء» من الدخول إلى إحدى المدن المحجور عليها بسبب فيروس كورونا وذلك لوجود عائلته معه. pic.twitter.com/I5QFP1cILJ — المجلس (@Almajlliss) March 28, 2020

وحتى ظهر السبت، أعلنت السلطات العراقية ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 42 والإصابات إلى 506.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة العراقية السبت تشكيل لجنة عليا للصحة بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن اللجنة يترأسها عادل عبدالمهدي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وتضم 12 وزيراً (من أصل22)”.

كما تضم اللجنة ممثلين عن إقليم كردستان والبنك المركزي وقيادة الجيش والمعابر الحدودية والطيران المدني والإعلام الحكومي وغيرهم.

وتتولى اللجنة “وضع السياسات والخطط العامة والإشراف على تنفيذها وأخذ القرارات الرئيسية وتعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية كافة، والتنسيق مع السلطات القضائية والتشريعية والجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة تفشي الفيروس”.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

