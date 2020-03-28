“والله لنغلبوه قسما بالله لنغلبوه”.. “شاهد” كيف انهار طبيب تونسي بسبب فيروس كورونا
تداولت صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يُظهر أحد الكوادر الطبية التونسية، في حالة حزن وكرب بسبب ما يعصف بالبلاد والعالم من وباء كورونا المستجد.
ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” قيام أحد الكوادر الطبية التونسية بالبكاء، بسبب إحساسه بالمسؤولية تجاه أبناء شعبه، ليأتي إليه أحد زملاءه ويربت على كتفه ويشد من أزره مواسياً له.
ويُسمع من مقطع الفيديو قول زميله: “والله لنغلبوه، قسما بالله لنغلبوه” بالإشارة لوباء كورونا، شاحذاً من همته لمواصلة الدفاع عن المرضى من هذا الوباء الذي بات يهدد الصحة العامة في تونس وكل بلاد العالم.
ولاقَ مقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، حيث تناقلته كثير من الصفحات وشهد العديد من التعليقات من قبل المغردين، وفي ذلك تقول أحداهم: “يا الله يا توانسة حبايبي، خلوّا همتكم عالية وربنا معاكم راح تغلبوه”.
وتابعت: “بالعزيمة والإصرار والتوكل على الله، والله نغلبه والله نغلبه، ربنا معاكم حبايبي”.
فيما قالت مغردة أخرى: “نستودعهم الله يحفظهم ويحميهم”. وتابعت: “لا أظن أن يكون هناك شيء مؤلم بالنسبة لهم أكثر من عدم الاقتراب من أهلهم وأطفالهم خوفاً عليهم من العدوى، اللهم ارفع البلاء والوباء”.
يُشار إلى أن السلطات التونسية سجّلت أمس الجمعة سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما وصل عدد المصابين إلى 227 حالة إصابة، مع استمرار توسع نطاق انتشار هذا الفيروس في البلاد رغم صرامة الإجراءات الوقائية المتخذة.
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