“والله لنغلبوه قسما بالله لنغلبوه”.. “شاهد” كيف انهار طبيب تونسي بسبب فيروس كورونا

تداولت صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يُظهر أحد الكوادر الطبية التونسية، في حالة حزن وكرب بسبب ما يعصف بالبلاد والعالم من وباء كورونا المستجد.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” قيام أحد الكوادر الطبية التونسية بالبكاء، بسبب إحساسه بالمسؤولية تجاه أبناء شعبه، ليأتي إليه أحد زملاءه ويربت على كتفه ويشد من أزره مواسياً له.

ويُسمع من مقطع الفيديو قول زميله: “والله لنغلبوه، قسما بالله لنغلبوه” بالإشارة لوباء كورونا، شاحذاً من همته لمواصلة الدفاع عن المرضى من هذا الوباء الذي بات يهدد الصحة العامة في تونس وكل بلاد العالم.

حدث في تونس :

أحد الكوادر الصحية إحساسه بالمسؤولية تجاه مواطنيه وعظم الخطب أبكاه، فقدم إليه صديقه يربت على كتفه مواسيًا، ويشحذ همته لمواصلة الدفاع عن المرضى من هذا الوباء. فشكرًا لكل السواعد الطبية في بلدنا وفي كل بقاع العالم والذين حملوا على أكتافهم هذا الحمل الثقيل. pic.twitter.com/CXcwQSd2Kl — بدر العسيري (@badraseer) March 24, 2020

ولاقَ مقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، حيث تناقلته كثير من الصفحات وشهد العديد من التعليقات من قبل المغردين، وفي ذلك تقول أحداهم: “يا الله يا توانسة حبايبي، خلوّا همتكم عالية وربنا معاكم راح تغلبوه”.

وتابعت: “بالعزيمة والإصرار والتوكل على الله، والله نغلبه والله نغلبه، ربنا معاكم حبايبي”.

يالله ياتوانسه حبايبي 💔 (خلّوا همّتكم عاليه) وربنا معاكم راح تغلبوه 👍 بالعزيمة بالإصرار والتوكّل ع الله والله نغلبوه والله نغلبوه .. ربـنا معاكم حبايبي ربنـا معاكـم #تونس_ربنا_معاكم 🤲❤️❤️ — م. ريــ مــة بـ نـ ت ع بــد الـ م حــ سـ ن (@RimaBint) March 25, 2020

فيما قالت مغردة أخرى: “نستودعهم الله يحفظهم ويحميهم”. وتابعت: “لا أظن أن يكون هناك شيء مؤلم بالنسبة لهم أكثر من عدم الاقتراب من أهلهم وأطفالهم خوفاً عليهم من العدوى، اللهم ارفع البلاء والوباء”.

نستودعهم الله يحفظهم ويحميهم

لا اظن ان يكون شي أألم لهم من عدم الاقتراب من اهلهم واطفالهم خوفا عليهم من العدوي 💔

اللهم ارفع عنا البلاء والوباء — 🥀جودي🥀محظوره رت🥺 (@jody_hady062999) March 24, 2020

يُشار إلى أن السلطات التونسية سجّلت أمس الجمعة سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما وصل عدد المصابين إلى 227 حالة إصابة، مع استمرار توسع نطاق انتشار هذا الفيروس في البلاد رغم صرامة الإجراءات الوقائية المتخذة.

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