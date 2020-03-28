من طرائف زمن كورونا.. كندة علوش لم تفوت الفرصة وتحتفل بعيد ميلادها عبر البث المباشر!

في حادثة جديدة أضيفت لغرائب زمن الكورونا، احتفلت الفنانة السورية كندة علوش، زوجة الفنان المصري عمرو يوسف، بعيد ميلادها عبر البث المباشر بانستجرام، مشعلة بذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانها بوقت قصير عن ذلك.

جاء ذلك، في ظل الحجر الصحي المنزلي الذي عم العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أكدت علوش أنها تحتفل بعيد ميلادها لأول مرة عبر الأون لاين.

وقالت علوش، خلال البث المباشر: “لا أقيم حفلاً بالمعنى الحرفي الذي اعتقده البعض ولكن سأستضيف بعض المقربين لمناقشة الأفكار الإيجابية في هذه الظروف الصعبة”.

وأضافت الفنانة: “لدي شعور استثنائي بسبب الأوضاع التي نعيش فيها نتيجة فيروس كورونا وتواجد كل الناس في المنازل واعتقد أن هذا وقت مراجعة النفس وإعادة التفكير في كل شيء”.

وتفاعل عدد من النجوم مع البث المباشر لعلوش وقدموا لها التهاني، ومن بينهم قيس شيخ نجيب ورجاء الجداوي وشام الذهبي ودرة، فيما حرصت علوش على تقديم شكرها لكل النجوم الذين هنؤها بعيد ميلادها”.

وقالت كندة علوش عبر “إنستجرام”، “اليوم الساعة 9 حاطلع لأول مرة لايف واحتفل بعيد ميلادى من البيت أونلاين وحيكون معى ضيوف نجوم ومؤثرين حيطلعو لايى من بيتهم يعايدوني ويحكولنا شوية

يذكر أن كندة استجابت لتحدى “الملل”، الذى أطلقته هند صبرى عبر حسابها على “انستجرام”، ونشرت صورة لها بطفولتها مع والدها، معلقة: “تحدي_الملل بدتو هندوش.. عشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة.. صورة مع بابا غير مفهومة تماماً بالنسبة الي لا من حيث الأزياء ولا الريأكشن الغريب ..بتحدى رانيا يوسف وآسر ياسين وظافر عابدين ومحمد عبد الرحمن ينزلو صور”.