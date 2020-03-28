رغم محاصرة كورونا للإمارات.. “شاهد” طائرات شحن تتحرك سرا من أبوظبي إلى مقرات تابعة لحفتر وهذه هي التفاصيل

نقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن الحكومة الليبية قولها اليوم، السبت، إنها رصدت وصول ثلاث طائرات شحن عسكرية قادمة من الإمارات، إلى إحدى القواعد بمدينة المرج الخاضعة لسيطرة مليشيا خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

#عملية_بركان_الغضب: رصد برنامج تتبُّع حركة الملاحة الجوية اليوم السبت تسجيل ثلاث رحلات لطائرات شحن عسكرية من قاعدة… Posted by ‎عملية بركان الغضب‎ on Saturday, March 28, 2020

وأوضح البيان أن “طائرات الشحن انطلقت من قاعدة سويحان العسكرية الجوية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ووصلت إلى قاعدة الخادم الجوية الإماراتية جنوب مدينة المرج شرقي البلاد”.

وأضاف أن بيانات تسجيل الطائرات تعود لـ3 رحلات طائرات من طراز “اليوشن”، رقم UP-I7652، وUP-I7646، وUP-I7654.

هذا وسبق أن أعلنت حكومة الوفاق الشرعية بليبيا أنها رصدت رحلات طيران شحن عسكرية أجنبية عديدة، دخلت المجال الجوي الليبي وهبطت في قواعد عسكرية تحت سيطرة مليشيات حفتر كان آخرها في 21 فبراير الماضي.

وتأتي هذه الشحنات العسكرية في وقت تشهد فيه المعارك تصاعدا، إثر استمرار مليشيات حفتر باستهداف المدنيين بضواحي العاصمة طرابلس، ما دفع قوات الوفاق لإطلاق عملية “عاصفة السلام” لردعه.

ورغم إعلانها الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أن مليشيات حفتر تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة طرابلس.

كما تنتهك، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل 2019.

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