دكتورة مصرية أبهرت اللواء “عبدالعاطي كفتة” شخصيا: عليكم بطعام الفقراء “المش والجعضيض” للفتك بكورونا

تسببت دكتورة جامعية مصرية متخصصة في الميكروبيولوجي في موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل في مصر، بعد حديثها عن عدة أطعمة وصفتها بـ “طعام الفقراء” زاعمة أنها علاج فتاك ضد فيروس كورونا المستجد.

الدكتور ابتسام حماد نائب رئيس جامعة حلوان أستاذ الميكروبيولوجي، زعمت في حوار صحفي لها أن “المش والجعضيض والجرجير” تلك الأطعمة التي وصفتها بغذاء الفقراء هي سلاح فتاك ضد الفيروسات.

#ابتسام_الهباب

وبعد عبعاطى كفتة جتلنا دكتورة أبتسام الهباب . بتعالج الفيروسات با المش والجعضيض والسريس والحامول والنجيل . pic.twitter.com/dXYHdI9xHn — ramadan elsayed (@ramadansayed00) March 27, 2020

وتسببت تصريحات الدكتورة ابتسام في سخرية واسعة منها على مواقع التواصل، أعادت لذاكرة النشطاء ذكريات لواء الجيش المصري الذي تسبب بفضيحة عالمية للمؤسسة العسكرية عندما زعم اختراع جهاز يعالج فيروس سي، واشتهر حينها باسم “اللواء عبدالعاطي كفتة.”

المش والجعضيض ! احنا فعلا خطر ع الكوكب https://t.co/p0WXI2yLKw — العتال (@_CheifCheif) March 27, 2020

وسخر محمد حسن من تصريحات الدكتورة المصرية بقوله:”دي خطة محكمة الأطراف المش والجعضيض والجرجير وبعدها نحبس بكوباية شاي من اللي بتتخانق مع الفيروس وبكده نكون قضينا عليه او نكون قتلناه ومحدش يقول هنبقى مجرمين حرب كده لإنه هو فيروس يستاهل ان هو فكر يدخل مصر اصلا”

دي خطة محكمة الأطراف

المش والجعضيض والجرجير

وبعدها نحبس بكوباية شاي من اللي بتتخانق مع الفيروس وبكده نكون قضينا عليه

او نكون قتلناه ومحدش يقول هنبقى مجرمين حرب كده لإنه هو فيروس يستاهل ان هو فكر يدخل مصر اصلا



حاسس بهبوط حاد في الفكر ودماغي قربت تقف من اللي بيحصل واللي بيتقال https://t.co/eQw8RBuqPm — M.H.D (@MohamedHasan87) March 27, 2020

وتابع:”حاسس بهبوط حاد في الفكر ودماغي قربت تقف من اللي بيحصل واللي بيتقال”

ومعروف عن الدكتورة ابتسام حماد ترويجها دائما لنظام السيسي وإنجازاته الوهمية ومشاركتها في تضليل المصريين عبر نشر آمال زائقة بالكذب والخداع لإرضاء منظومة العسكر.

وقبل أيام خرجت “حماد” على شاشة قناة “صدا البلد” التي يديرها أحمد موسى المقرب من السيسي، لتشيد بأداء الحكومة في أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت حماد في حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: مصر قدمت الكثير وأنا سعيدة بهذا وأدارت المشكلة بسرعة كبيرة وانا مبهورة، وإدارة الأزمة جعلت منظمة الصحة العالمية تنبهر كل الانبهار بمصر وما تقوم به والدولة فيها وزارة على مستوى عال”.

وتابعت نائب رئيس جامعة حلوان وأستاذ الميكروبيولوجى :”دي حاجة كبيرة اننا نعمل حاجة زي كدا ونحن مصر”، مقدمة التحية لكل من يساهم في حرب فيروس كورونا.

ووسط سيل من المعلومات، الصحيحة والمغلوطة، بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم خاصة في مصر، حذرت الأمم المتحدة من الانسياق وراء شائعة متعلقة بعلاج المرض، وذلك من خلال تغريدة على حسابها في موقع “تويتر”.

وقالت الأمم المتحدة إن الفكرة المتداولة بأن “شرب الماء أو المشروبات الساخنة كل 15 دقيقة، كفيل بالقضاء على كورونا” غير صحيحة.

معلومات خاطئة: إن شرب الماء أو المشروبات الساخنة كل 15 دقيقة كفيل بالقضاء على #فيروس_كورونا❗️



🚫كفى للشائعات #ShareInformation pic.twitter.com/BPtyyCDWSK — الأمم المتحدة (@UNarabic) March 27, 2020

وكانت هذه الشائعات روج لها بقوة بين المصريين خلال الأيام الفائتة عبر صفحات الفيس وتويتر ورسائل الواتساب، ويهدف ناشروها لكسب التفاعل فقط.

وطغت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، مجموعة من “الوصفات” التي ادعى البعض أنها تعالج كورونا أو تقي منه، إلا أن العلماء أكدوا عدم جدواها.

وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية إن من بين الوصفات المزعومة لعلاج كورونا، شرب عصير الليمون والماء الساخن وشراب التوت وتناول شرائح البصل.

ويتهم ناشطون النظام المصري بإخفاء الأرقام الحقيقية للمصابين بكورونا وترويج بيانات كاذبة عن الوضع في مصر.