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من طرائف حظر التجول في الأردن.. “شاهد” أردني يهرب من الشرطة على ظهر حصان ويثير سخرية واسعة

كتب خاص "وطن"
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أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هروب مواطن أردني من الشرطة على حصانه، الأمر الذي أثار سخرية واسعة من النشطاء.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن” فقد فر المواطن الأردني هارباً بواسطة حصانه، وذلك بسبب خرقه لحظر التجول المفروض في بسبب تفشي .

وعلق أحد المغردين على الفيديو بالقول: “في الأردن واحد هارب من الشرطة على حصان والله لعب فيهم لعب”.

وغردت آمال قائلةً: “شيلو الفيديو تعبت وانا اضحك بضحك على شي ثاني الله يخليكم”.

وقالت مغردة: “زين انا مو شرطية ولا كان دعس،ت هو و حصانه حركات ذي ماتمشي عندي”.

يذكر أن الأردن تفرض حظر تجول على مواطنيها لمنع تفشي فيروس كورونا بعد ظهور عشرات الحالات بالمملكة ووفاة حالة واحدة، فيما أعلن عن بعض التخفيفات لتمكين المواطنين من التسوق وشراء حاجياتهم.

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