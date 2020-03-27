عزل إربد بالكامل .. ارتفاع إصابات “كورونا” في الأردن وسائق تاكسي مُصاب يثير الذّعر!!

حتى نهاية الخميس، سجلت الأردن 212 إصابة بفيروس كورونا، فيما لا يزال حظر التجوال سارياً، بينما أعلنت الحكومة عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل للحد من انتشار الفيروس .

وبحسب وزير الصحة سعد جابر فقد سجلت اربد 26 حالة جديدة، الخميس، في ارتفاع كبير لم يسجل منذ بداية الاسبوع.

وبهذا الارتفاع يصل اعداد المصابين بالفيروس في اربد 70 حالة، بمن فيهم شخص واحد متعافٍ من المرض، واعلن عن شفائه مساء الخميس.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إنّ الوضع في محافظة إربد، ورغم زيادة عدد الإصابات، ما زال تحت السيطرة، والفرصة ما زالت ممكنة وكبيرة لإبقائه تحت السيطرة حتى الآن، في حال التزم الجميع بالتعليمات، وابتعدوا عن المخالطة وخرق حظر التجوّل.

سائق تاكسي مصاب بالفيروس!

كشف د.نذير عبيدات، الناطق باسم لجنة الأوبئة الوطنية في الأردن عن اصابة سائق تاكسي بفيروس كورونا، لافتاً إلى أنه تم الكشف عن الحالة بعدما مرضت ابنة السائق وتم نقلها الى المستشفى.

وِاشار الى انه وعلى اثرها تم اجراء الفحوصات له وتبين اصابته بالفيروس، ونقله لمستشفى العزل الصحي، رفقة ابنته التي نقل اليها العدوى.

وأكد ان لجنة الاوبئة تتحقق الان من كيفية وصول المرض له، ومن خالط.