“شاهد” ماذا فعلت الشرطة الباكستانية مع مصلين أدّوا صلاة الجمعة واخترقوا الحظر!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعيّ فيديو قالوا إنه يوثّق لحظة اعتداء عناصر من الشرطة الباكستانية على مصلين أدوا صلاة الجمعة في أحد المساجد، مخترقين اجراءات الحظر لمنع تفشي فيروس كورونا .

وكانت السلطات في باكستان فرضت، قيوداً على حركة المواصلات، ضمن إطار تدابير مكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

وبلغت إصابات “كورونا” في باكستان حتى الآن، 972 شخصاً، مع تسجيل 7 حالات وفاة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (Kovid-19) حول العالم إلى 533 ألف و15 شخصا، بعد ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وبحسب آخر المعطيات التي نشرها موقع “Worldometer” ارتفع عد الوفيات في العالم إلى 24 ألف و95، وتماثل للشفاء 124 ألف و387 شخصا.