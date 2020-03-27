الشرطة الباكستانية تعاقب مصلين لأدائهم صلاة الجمعة في ظل الحظر
الشرطة الباكستانية تعاقب مصلين لأدائهم صلاة الجمعة في ظل الحظر
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“شاهد” ماذا فعلت الشرطة الباكستانية مع مصلين أدّوا صلاة الجمعة واخترقوا الحظر!

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعيّ فيديو قالوا إنه يوثّق لحظة اعتداء عناصر من الشرطة الباكستانية على مصلين أدوا صلاة الجمعة في أحد المساجد، مخترقين اجراءات الحظر لمنع تفشي فيروس .

وكانت السلطات في فرضت، قيوداً على حركة المواصلات، ضمن إطار تدابير مكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

وبلغت إصابات “كورونا” في باكستان حتى الآن، 972 شخصاً، مع تسجيل 7 حالات وفاة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (Kovid-19) حول العالم إلى 533 ألف و15 شخصا، بعد ظهوره لأول مرة في مدينة الصينية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وبحسب آخر المعطيات التي نشرها موقع “Worldometer” ارتفع عد الوفيات في العالم إلى 24 ألف و95، وتماثل للشفاء 124 ألف و387 شخصا.

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