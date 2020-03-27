“براميله المتفجرة قتلت أكثر من كورونا!” .. غضب واسع مما دار بين “شيطان العرب” و”الأسد”

اثار إعلان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مساء الجمعة، عن إجرائه اتصالاً هاتفياً برئيس النظام السوري بشار الأسد ضجةً واسعةً بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد الاتصال المعلن لبن زايد الأول من نوعه لمسؤول إماراتي أو عربي مع بشار الأسد منذ سنوات.

وقال “بن زايد” عبر “تويتر” : ” بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة”.

بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 27, 2020

وفي تعليقه على اتصال “بن زايد” بـِ”الأسد” قال رئيس تحرير صحيفة وموقع “وطن” الإعلامي نظام المهداوي: “لديك أكثر من 180 معتقل إماراتي. يا ريت تبدي معهم تضامنك الإنساني قبل أن يهلكوا من كورونا في معتقلات وصفت بأنها أسوأ من “جوانتانامو”. ولديك أيضا أبناء جارتك قطر الذين تحاصرهم وتشتت العشائر والنسب فلتبدي تضامنك الإنساني. ويا ريت في وقت المحن تتوقف عن دعم الإنقلابيين الدمويين”.

لديك أكثر من 180 معتقل إماراتي. يا ريت تبدي معهم تضامنك الإنساني قبل أن يهلكوا من كورونا في معتقلات وصفت بأنها أسوأ من "جوانتانامو". ولديك أيضا أبناء جارتك قطر الذين تحاصرهم وتشتت العشائر والنسب فلتبدي تضامنك الإنساني. ويا ريت في وقت المحن تتوقف عن دعم الإنقلابيين الدمويين. https://t.co/1IhF496v6E — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) March 27, 2020

من جهته، قال الكاتب الصحفي الأردني ياسر أبوهلالة: ” الخبيثات للخبيثين! العلاقة السرية صارت علنية . الإمارات لم تتخل عن نظام المجرم الوضيع، وساهمت مع إيران وروسيا وإسرائيل في ذبح الشعب السوري بشكل سري! ما علاقة كورونا في كشف المستور !”.

الخبيثات للخبيثين ! العلاقة السرية صارت علنية . #الإمارات لم تتخل عن نظام المجرم الوضيع، وساهمت مع إيران وروسيا وإسرائيل في ذبح الشعب السوري بشكل سري! ما علاقة #كورونا في كشف المستور ! https://t.co/NtCmIbi7W7 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) March 27, 2020

واضاف متسائلاً: “هل يمكن الاتصال بحكومة الوفاق في ليبيا لذات السبب؟ الاتصال بعبدالملك الحوثي ؟ الاتصال بإسماعيل هنية ؟ الاتصال بأوردوغان ؟ بما أن الإنسانية تسمو على الخلاف السياسي ؟”.

هل يمكن الاتصال بحكومة الوفاق في #ليبيا لذات السبب؟ الاتصال بعبدالملك الحوثي ؟ الاتصال بإسماعيل هنية ؟ الاتصال بأوردوغان ؟ بما أن الإنسانية تسمو على الخلاف السياسي ؟ https://t.co/2L5BKC1rA3 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) March 27, 2020

اما المذيعة الجزائرية بقناة الجزيرة القطرية وسيلة عولمي فكتبت: “للعلم: عدد ضحايا بشار أكبر بكثير من عدد ضحايا كورونا !”.

للعلم : عدد ضحايا بشار أكبر بكثير من عدد ضحايا #كورونا ! https://t.co/AZGif1qqgV — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) March 27, 2020

وعلّق الصحفي اليمني سمير النمري :” لن تجد إيران شخصا وفيا ينفذ مصالحها وأجندتها مثل محمد بن زايد، ساعدها في تسليم اليمن للحوثيين ومكن لها من سوريا والعراق وقريبا سيسلم على طبق من ذهب لها مبتغاها وحلمها الكبير (السعودية)”.

لن تجد إيران شخصا وفيا ينفذ مصالحها وأجندتها مثل #محمد_بن_زايد، ساعدها في تسليم اليمن للحوثيين ومكن لها من سوريا والعراق وقريبا سيسلم على طبق من ذهب لها مبتغاها وحلمها الكبير (السعودية). pic.twitter.com/xagMvuismy — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) March 27, 2020

وقال الأكاديمي الموريتاني محمد المختار الشنقيطي إن: “دعم الشعب السوري لا يمر عبر السفّاح الأسد، إلا في القلوب المريضة، مثل قلب مبز(محمد بن زايد)”.

دعم الشعب السوري لا يمر عبر السفّاح الأسد، إلا في القلوب المريضة، مثل قلب #مبز 👇 https://t.co/yJbNg2EDuD — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) March 27, 2020

ووصف المغرد القطري بندر آل شافي ما قام به “بن زايد” بالوقاحة التي لا مثيل لها في الوطن العربي .

وتساءل المغرد القطري البارز “بوغانم”: “اين انسانيتك من الشعب الليبي..؟؟. اين انسانيتك من الشعب اليمني..؟؟اين انسانيتك من الشعب السوداني..؟؟. اين انسانيتك من الشعب الصومالي..؟؟ ماتدعيه ليس انسانيه وبشار ليس انسانا. بل قاتل يتاجر بالدماء مثلك فأنت وبشار. وجهين لعمله واحده”.

اين انسانيتك من الشعب الليبي..؟؟

اين انسانيتك من الشعب اليمني..؟؟

اين انسانيتك من الشعب السوداني..؟؟

اين انسانيتك من الشعب الصومالي..؟؟

ماتدعيه ليس انسانيه وبشار ليس انسانا"

بل قاتل يتاجر بالدماء مثلك فأنت وبشار

وجهين لعمله واحده

خره فيك وفي انسانيتك https://t.co/D9FR7zpgbA — بوغانم (@hassanalishaq37) March 27, 2020

وكتب الباحث عبدالله الشمري معلقاً: “اتصال مبز (محمد بن زايد) ببشار كاتّصال مبس (محمد بن سلمان) به؛ لأن ‘السعودي إماراتي والإماراتي سعودي‘ ولا أنتم ناسين يا حلوين!. نترقّب تعليق علاونة والشليمي وكل من يتكلم عن ‘المد الإيراني الفارسي الرافضي المجوسي‘! عجيب أمرك والله داخل اليمن ومذبّح خلق الله وأنت تزعم أنك تحارب المجوس وفي سوريا تضع يدك بيدهم!” .

اتصال #مبز ببشار كاتّصال #مبس به؛ لأن "السعودي إماراتي والإماراتي سعودي" ولا أنتم ناسين يا حلوين! نترقّب تعليق علاونة والشليمي وكل من يتكلم عن "المد الإيراني الفارسي الرافضي المجوسي"! عجيب أمرك والله داخل #اليمن ومذبّح خلق الله وأنت تزعم أنك تحارب المجوس وفي #سوريا تضع يدك بيدهم! https://t.co/8eZ4YDoPRM — د. عبد الله الزوبعي الشمري (@JAlArb) March 27, 2020

واعتبر الناشط في شؤون الخليج السياسية فهد الغفيلي أنّ أي تقرب من بشار الاسد فهو تقرب من إيران وهو ما يسعى إليه “بن زايد” .

عندما فتك بشار الأسد بالشعب السوري، قتل منهم وهجر الملايين، لم نرى "إنسانية" ابن زايد، بحجة #كورونا (ذلك الفيروس الذي لن يقتل ربع ما قتلهم بشار) سارع ابن زايد للاتصال به وأظهر "إنسانيته" الزائفة.

ولكن الموضوع: أي تقرب من بشار فهو تقرب من #إيران وابن زايد يسعى لذلك .. انتهى. — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) March 27, 2020

ولطالما اتهمت المعارضة السورية أبو ظبي بدعم نظام بشار الأسد في الخفاء وإمداده بالأموال واحتضان عدد من أقاربه ورجال أعمال مقربين منه.

ومساء الأحد الماضي، أعلن النظام السوري تسجيل أول إصابة بالفيروس داخل البلاد.بينما أعلنت الإمارات الجمعة، تسجيل 72 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 405، من ضمنهم وفاتان و50 حالة تماثلت للشفاء.

