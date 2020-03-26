الأردن يصعد الحرب مع كورونا.. ما هو أمر الدفاع “3” الذي أطلقه رئيس الوزراء الأردني؟

أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني عمر الرزاز، أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020، والذي يفرض عقوبات وتشديدات أعلى على المخالفين للأوامر الحكومية المتمثلة بحظر التجول والتزام الحجر المنزلي ومنع التجمعات أي كان شكلها.

ويتمثل القانون بفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حد الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات وإغلاق المحال للمخالفين، كما وسيتم تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

ويأتي قرار رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الرزاز في سياق مجموعة إجراءات تتخذها الحكومة الأردنية تجاه التعامل مع خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) في المملكة، فقد أعلنت السلطات الأردنية في مطلع الأسبوع الجاري عن حظر التجول وتفعيل قانون الدفاع، وشهد طيلة الأسبوع مشاهد كر وفر بين قوات الأمن والجيش الأردني وبين المواطنين الأردنيين المخالفين لتعليمات وزارة الصحة والحكومة الأردنية بالتزام الحجر المنزلي وحظر التجول والتنقل بشكل كامل.

كما وبالتزامن مع سلسلة الإجراءات تلك شهدت مواقع التواصل الاجتماعي عديد من الحملات الالكترونية التي من شأنها أن تحثّ على الالتزام بالبيوت وعدم الخروج منها، عبر عديد من الوسوم أطلقها مغردون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أهاب وزير الصحة الأردني كافة المواطنين الأردنيين بضرورة أن يلتزموا بقرارات الحكومة خلال رسالة ألقها للشعب الأردني.

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) في المملكة الأردنية بلغ 173 حالة بعد تسجيل 19 حالة إصابة جديدة، كما أوضحت وزارة الصحة الأردنية.