مُصيبة حلت على رأس السيسي.. فيروس كورونا تفشى في صفوف الجيش المصري وهذه هي التفاصيل الصادمة

كشف المحامي الدولي الدكتور محمود رأفت، عن كارثة صحية حلت على الجيش المصري إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد، وسط تكتم الجهات الرسمية ووزارة الصحة المصرية عن الأمر.

وقال رأفت، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن هناك تزايد كبير في عدد الوفيات بصفوف الجيش المصري بفعل فيروس كورونا بتعتيم شديد.

وأضاف رأفت: ” انتشر كورونا بالبداية بصفوف الرتب العليا لينتشر الآن بين مختلف الرتب، ما يطرح تساؤلات هامة عن سفريات قادة الجيش المصري للخارج والهدف منها وإن كانوا هم من أدخل فيروس كرونا لمصر وليس السياح؟”.

هناك تزايد كبير بعدد الوفيات بصفوف #الجيش_المصري بفعل #فيروس_كرونا بتعتيم شديد حيث انتشر #كورونا بالبداية بصفوف الرتب العليا لينتشر الان بين مختلف الرتب، ما يطرح تساؤلات هامة عن سفريات قادة الجيش المصري للخارج والهدف منها وإن كانو هم من أدخل فيروس كرونا لمصر وليس السياح؟ — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) March 26, 2020

يأتي ذلك بعد أيام من تأكيدات منظمة “نحن نسجل” الحقوقية المصرية والتي نقلت عن مصادر خاصة ظهور أكثر من حالة إصابة مؤكدة بين ضباط القوات المسلحة المصرية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم في مستشفى حميات ألماظة العسكري.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها على صفحتها بموقع “فيس بوك”، إنها توصلت إلى معلومات موثقة حصل عليها فريقها من مصادره الخاصة تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط بالجيش المصري، والتي كان من بينهم مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء شفيع عبد الحليم داود، حيث تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، وكذلك سائقه (مجند)، بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية”.

وحملت المنظمة نظام السيسي وحكومته المسؤولية عن تفشي الفيروس القاتل: ”وسط تعتيم رسمي تسبب في بادئ الأمر إلى انتقال العدوى لعشرات المواطنين المصريين والأجانب في مصر؛ واستمرار التعامل غير المسؤول للسلطات المصرية ينذر بمزيد من الحالات وتفشي العدوى.”

وأضافت: “لسنا هنا بصدد صدام مع السلطات المصرية، ولكن هدفنا من هذا العمل هو الحرص على سلامة أفراد المجتمع المصري مدنيين وعسكريين، حيث يجب التعامل بشكل فعال يساوي قدر الخطر المحدق خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءً عالميا في 11مارس الجاري”.

وطالبت المنظمة المهتمة بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات من خلال التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المصرية بـ “التعامل بمنتهى الجدية والشفافية “خاصة وأننا رصدنا إعلان الكثير من دول العالم عن إصابة مسؤولين كبار بالفيروس، ولم يكن هناك أي تحفظ أو تردد من قبل هذه الحكومات”.

يذكر أن الجيش المصري أعلن في وقت سابق وفاة ثلاثة لواءات بالجيش، والذين خالطوا عدداً كبيراً من القيادات والجنود، كما خالطوا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتواردت العديد من الأنباء حول دخول الرئيس المصري بالحجر المنزلي هو وعائلته، كما فرض الحجر المنزلي على عدد كبير من القيادات المصرية.

وتتهم السلطات المصرية بإخفاء الحقائق حول الفيروس الذي انتشر في العالم، حيث أكدت عدة دراسات إخفاء السلطات المصرية الحقيقة فيما يتعلق بأعداد المصابين والمتوفين جراء الفيروس.