في العزل المنزلي.. “شاهد” فنانة مصرية تثير الجدل بصور ساخنة من على السرير

أثارت فنانة مصرية معروفة موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، عقب نشرها صور وصفها ناشطون بالغير لائقة من داخل الحجر المنزلي ومن على سريرها.

الفنانة ريم مصطفى نشرت على حسابها الرسمي بتويتر صورتين لها من غرفة النوم، وقد ظهرت بملابس غير لائقة كشفت عن جسدها وابزرت مفاتنها ما عرضها لهجوم عنيف.

وأشارت ريم في تعليقها إلى أنها في العزل المنزلي، مطالبة متابعيها بالتزام المنزل.

وتسببت هذه الصور في هجوم كبير على الفنانة المصرية، التي طالبها النشطاء باحترام متابعيها وتقدير الظرف الحساس التي تمر به الدولة فإما تنشر شيئا مفيدا يخص الوضع العام أو تصمت أفضل لها، حسب وصفهم.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أمس، الأربعاء، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 442، مشيرة إلى تسجيل حالة جديدة من الوفيات ليكون الإجمالي 21 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وأكدت زايد، خلال المؤتمر الصحفى بالأمس أن الأسابيع الثلاثة المقبلة تعتبر من أهم الفترات التي ستواجها البلاد في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وطلبت الدكتورة هالة زايد من المواطنين تقليل زيارات كبار السن والحوامل والإكتفاء بالإطمئنان عليهم على بعد، بسبب فيروس كورونا القاتل الذي يمكن أن يفتك بهم.