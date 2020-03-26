“أرجوكم لا تفشلونا”.. “شاهد” وزير الصحة الأردني وهو يترجى شعبه أن يلتزم بالتعليمات

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لجانب من المؤتمر الصحفي لوزير الصحة الأردني، وهو يوجه رجاءً للأردنيين بشأن الالتزام بتعليمات مواجهة فيروس كورونا.

وقال الوزير الأردني، سعد الجابر، وفق الفيديو الذي رصدته “وطن”: “أنا عسكري قبل أن أكون وزيراً، والرجاء غير موجود في العسكرية، لكنني أرجوكم لا تفشلونا”.

وجاء ذلك بعد أن نقل الجابر رسالة أحد الممرضين للشعب الأردني، قال فيها: “إخواني وأخواتي، أنا منكم وأسهر لحمايتكم ولإنقاذ الوطن من هذا الخطر الذي يواجهنا، لم أرَ أولادي منذ عدة أيام لأن أولادكم هم أولادي وعلى أن أحميهم من المرض، اليوم هي مسؤوليتنا جميعاً، أن تلتزموا جميعاً في منازلكم وإذا خرجتم أن تكونوا مثالا للشعب الواعي”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث قال المغرد طارق الشوابكة: “يا أخي بتحسه بحكي من قلبه”.

يا اخي بتحسه يحكي من جوا قلبه — Tariq Alshawabkeh (@alshawabkeha_T) March 25, 2020

وقال آخر: ” اللواء الطبيب سعد جابر حفظه الله هو من أشهر جراحي القلب في الوطن العربي وكان مديرا للخدمات الطبية”.

اللواء الطبيب سعد جابر حفظه الله هو من أشهر جراحي القلب في الوطن العربي وكان مديرا للخدمات الطبية pic.twitter.com/XsXQN5fl6b — احمد آل راشد بني حسن (@KhawaldehSalem) March 25, 2020

في حين غرد حساب باسم أردنية، قائلاً: ” قطع قلبي بعد هالكلام لا تفشلووووه”.

قطع قلبي بعد هالكلام لا تفشلووووه😥 — اردنية (@eclygg0QaVK2oRe) March 25, 2020

وقال المغرد أحمد صقر: “أعانكم الله وسدد خطاكم وكللها بالنجاح، اللهم احفظنا بحفظك، الله آمين”.

اعانكم الله وسدد خطاكم وكللها بالنجاح،،،

اللهم احفظنا بحفظك

الله آمين — Dr.eng. Ahmad Saqer (@DrAhmadSaqer) March 25, 2020

يذكر أن وزير الصحة سعد جابر، قال أمس: “كنت دوماً استعمل نبرة التطمين من على هذا المنبر لأنني كنت مطمئناً ومعتمداً على كل واحد فيكم لمساعدتنا للحفاظ على صحته وصحة غيره”، مشدداً على أن الوضع لا يحتمل.

وأشار جابر، إلى تسجيل الأردن 19 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة في الأردن إلى 172 حالة جميعها في المستشفيات.

ولفت إلى أن الحالات الـ 19 التي تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية توزعت على: مريضة عراقية قدم لها ضيوف من العراق، وأردني قدم من سويسرا بتاريخ 11 آذار الجاري و8 حالات من المخالطين لمريض موجود في أحد المستشفيات العسكرية وأحد هذه الحالات الثمانية لخادمة سيرلانكية.

كما توزعت الحالات على: 4 حالات من المخالطين لممرضة البشير و5 حالات من حفل زفاف اربد.