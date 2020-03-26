السيسي ينتقم من مراسلة “الغارديان” لفضحها ما أخفاه النظام.. لو كانت مصرية لما رأت الشمس مرة أخرى

في انتقام متعمد من قبل نظام السيسي، أجبرت السلطات المصرية مراسلة صحيفة الغارديان في القاهرة، الصحفية روث مايكلسون، اليوم الخميس، على مغادرة البلاد.

ويأتي ذلك بعد فضحها ما أخفاه النظام المصري بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث نشرت ما قالت إنه دراسة علمية تخص العدد المحتمل للإصابات بفيروس كورونا في مصر.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، المسؤولة عن تراخيص عمل الصحفيين الأجانب والمراسلين، قد سحبت اعتماد مراسلة “الغارديان” في مصر، الأسبوع الماضي.

وحسبما نشر تقرير صحيفة الغارديان البريطانية، فقد تلقت روث مايكلسون التي تعيش في مصر منذ 2014، نصائح من دبلوماسيين غربيين، في الأيام القليلة الماضية، بأن السلطات الأمنية تريد منها المغادرة، في حين طُلب من مايكلسون حضور اجتماع مع السلطات الرسمية بشأن تأشيرة إقامتها في البلاد.

“روث مايكلسون” كانت قد نشرت، الأحد 15 مارس الجاري، تقريراً يخص أبحاثاً أجراها أخصائيو الأمراض المعدية في جامعة تورونتو، تقول إن مصر لديها معدل أعلى في الإصابة بفيروس كورونا عن تلك التي أعلنت عنها السلطات رسمياً.

حسب التقرير البريطاني، فإنه بعد يوم من نشر التقرير في صحيفة الغارديان، تم استدعاء روث مايكلسون إلى اجتماع استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة، بحضور نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان ومسؤولين رسميين.

المسؤولون في الاجتماع طالبوا المراسلة بسحب القصة والاعتذار الرسمي عنها، لكن “الغارديان” عرضت على السلطات المصرية إمكانية كتابة رسالة ردٍّ لنشرها، تدحض بها رواية التقرير المنشور، لكن لم يصل ردٌّ للصحيفة من السلطات المصرية على هذا العرض.

لم تتوقف إجراءات الجانب المصري تجاه مراسِلة “الغارديان”؛ بل نقل دبلوماسيون بريطانيون رسالة إلى المراسلة روث مايكلسون، مفادها أنها بحاجة إلى مقابلة هيئة إصدار التأشيرات في مصر.

في حين قالت مايكلسون، التي تحمل الجنسية الألمانية أيضاً، إن المسؤولين الألمان في مصر نصحوها بعدم حضور الاجتماع بأي حال من الأحوال، وقالوا لها: “نحن لا نعتقد أنه من الأمان لكِ حضور الاجتماع، أنتِ في خطر كبير وعرضة للاعتقال، وعليكِ الرحيل فوراً”.

ومع تفاقم أزمة كورونا في العالم، وقبيل تعليق الرحلات الجوية في مصر، ومع محاولة كثير من السياح الأجانب العودة لبلادهم، تم حجز كل تذاكر الطيران، ولم يكن أمام روث مايكلسون أي فرصة للحصول على تذكرة للطيران، من أجل العودة لبريطانيا.

لكن مايكلسون قالت إن السفارة البريطانية نصحتها بأن الأجهزة الأمنية في البلاد تسعى لإخراجها فوراً، وأبلغوها أن هناك طائرة سوف تتحرك في المساء وعليها الاستعداد للرحيل.

من جانبه قال ناطق باسم صحيفة الغارديان: “إن الغارديان تسعى جاهدةً إلى تقديم التقارير بوضوح ونزاهة في جميع الأوقات”، وأضاف: “نأسف لأن السلطات المصرية اختارت إلغاء الاعتماد الخاص بمراسل يعمل لصالح منصة إعلامية مستقلة وموثوقة مثل الغارديان”