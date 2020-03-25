“إن كيدكن عظيم”.. “شاهد” عاملة لبنانية تحاول الانتحار وصاحبة المنزل تعتدي عليها بالضرب!

تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمحاولة عاملة منزلة الانتحار في لبنان، بإلقاء نفسها من أعلى “بلكونة”، في أحد المنازل.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد حاولت العاملة مراراً القفز من عدة أماكن في البلكونة فيما سعي أصحاب البيت جاهدين لإنقاذها وإقناعها بالعدول عن القرار، حيث قفزت في النهاية ولم تصب بأي أذى.

وأظهر الفيديو كذلك، محاولة الاعتداء على العاملة بعد نجاتها من الموت من قبل إحدى السيدات التي بدت وكأنها صاحبة المنزل، فيما حال دون ذلك عدد من الرجال المتواجدين في المكان.

فيديو

شاهد.. عاملة منزلية تحاول الانتحار من أعلى حافة بلكونة منزل في #لبنان pic.twitter.com/jHdGFkz8Qp — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 25, 2020

وتباينت ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ما أقدمت عليه الخادمة، حيث قال حساب برق الشفا: “هذا انتحار ولا محاولة قفز فاشلة، انتحار اخر زمن كل المسافة مترين لو تركوها ما رح يصير لها شيء”.

هذا انتحار ولا محاولة قفز فاشلة .انتحار اخر زمن كل المسافه. مترين. لو تركوها ما رح يصير لها شي 😂😂😂😂😂😂. — برق الشفا (@barqalshafa) March 25, 2020

وعلقت سارة على الفيديو بالقول: ” منجد ومسوين انقاذ ومدري وش”.

منجد ومسوين انقاذ ومدري وش — 𝖲𝖺𝗋𝖺 (@SaraMK_74) March 25, 2020

أما المغرد الذي يطلق على نفسه البرق الصاعد، فقال: ” بعض الناس يضحك ويستهزأ، هذه مادة كيميائية في الجسم تفرزها غدد معينة تجعل الشخص يتصرف بجنون وحماقة عند لشعور بالغضب او القهر او الضغط النفسي .. ممكن كل شخص يتعرض لها . الله يشفيها ولا يبلانا”