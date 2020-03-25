“إن كيدكن عظيم”.. “شاهد” عاملة لبنانية تحاول الانتحار وصاحبة المنزل تعتدي عليها بالضرب!

تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمحاولة عاملة منزلة الانتحار في لبنان، بإلقاء نفسها من أعلى “بلكونة”، في أحد المنازل.
وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد حاولت العاملة مراراً القفز من عدة أماكن في البلكونة فيما سعي أصحاب البيت جاهدين لإنقاذها وإقناعها بالعدول عن القرار، حيث قفزت في النهاية ولم تصب بأي أذى.
وأظهر الفيديو كذلك، محاولة الاعتداء على العاملة بعد نجاتها من الموت من قبل إحدى السيدات التي بدت وكأنها صاحبة المنزل، فيما حال دون ذلك عدد من الرجال المتواجدين في المكان.
وتباينت ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ما أقدمت عليه الخادمة، حيث قال حساب برق الشفا: “هذا انتحار ولا محاولة قفز فاشلة، انتحار اخر زمن كل المسافة مترين لو تركوها ما رح يصير لها شيء”.
وعلقت سارة على الفيديو بالقول: ” منجد ومسوين انقاذ ومدري وش”.
أما المغرد الذي يطلق على نفسه البرق الصاعد، فقال: ” بعض الناس يضحك ويستهزأ، هذه مادة كيميائية في الجسم تفرزها غدد معينة تجعل الشخص يتصرف بجنون وحماقة عند لشعور بالغضب او القهر او الضغط النفسي .. ممكن كل شخص يتعرض لها . الله يشفيها ولا يبلانا”