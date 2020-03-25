“شاهد” اخدود الرحمة يحصد أرواح 6 أشخاص في سلطنة عمان

أعلنت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، صباح الأربعاء العثور على جثمان المفقود الثاني (وافد) في وادي عندام بمحافظة ‫شمال الشرقية، وبذلك تنتهي عمليات البحث التي استمرت لأكثر من يومين.

العثور على جثمان المفقود الثاني (وافد) في وادي عندام بمحافظة #شمال_الشرقية عن طريق فرق البحث التابعة للهيئة وبذلك تنتهي عمليات البحث التي استمرت لأكثر من يومين.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/2u3hnjn4ZK — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) March 25, 2020

ومساء امس الثلاثاء، تم العثور على جثمان المفقود الأول وهو مواطن عُماني في مجرى وادي عندام بمحافظة شمال الشرقية عن طريق المواطنين.

في هذا الوقت تم العثور على جثمان أحد المفقودين(مواطن) في مجرى وادي عندام بمحافظة #شمال_الشرقية عن طريق المواطنين وجاري البحث عن المفقود الثاني(وافد).#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/uhGBboujLF — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) March 24, 2020

وبذلك يرتفع عدد الوفيات نتيجة أمطار أخدود الرحمة إلى 6 أشخاص .

وسبق أن أعلنت شرطة عمان السلطانية، تسجيل 74 بلاغ لانجراف مركبات واحتجاز أشخاص في الأودية في مختلف ولايات محافظات سلطنة عمان منذ بدء الحالة الجوية (اخدود الرحمة).

ورافق “اخدود الرحمة” هطولات مطريّة غزية، أدت الى جريان الأودية في عدة مناطق بالسلطنة .