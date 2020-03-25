“شاهد” اخدود الرحمة يحصد أرواح 6 أشخاص في سلطنة عمان

أعلنت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، صباح الأربعاء العثور على جثمان المفقود الثاني (وافد) في وادي عندام بمحافظة شمال الشرقية، وبذلك تنتهي عمليات البحث التي استمرت لأكثر من يومين.
ومساء امس الثلاثاء، تم العثور على جثمان المفقود الأول وهو مواطن عُماني في مجرى وادي عندام بمحافظة شمال الشرقية عن طريق المواطنين.
وبذلك يرتفع عدد الوفيات نتيجة أمطار أخدود الرحمة إلى 6 أشخاص .
وسبق أن أعلنت شرطة عمان السلطانية، تسجيل 74 بلاغ لانجراف مركبات واحتجاز أشخاص في الأودية في مختلف ولايات محافظات سلطنة عمان منذ بدء الحالة الجوية (اخدود الرحمة).
ورافق “اخدود الرحمة” هطولات مطريّة غزية، أدت الى جريان الأودية في عدة مناطق بالسلطنة .