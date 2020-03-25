“حسابك واصل يا حجة”.. “شاهد” ماذا فعل ضابط أردني مع سيدة مسنة في ظل حظر التجول وكيف ردت عليه

ضجت صفحات التواصل الاجتماعي عبر موقع التواصل الشهير تويتر، بمقطع فيديو تم تصويره في الأردن, لرجل امن أردني يقوم بتقديم المساعدة لسيدة مُسنة.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته وطن قيام العنصر في الأمن الاردني بشراء بضائع وخضروات لسيدة مسنة أردنية، وقام بحملها عنها، كما ودفع ثمنها من جيبه لصاحب المتجر.

وتناقلت صفحات عبر موقع تويتر مقطع الفيديو مشيدين بدور اجهزة الأمن الأردني في عملية التنظيم ومتابعة الوضع الميداني لحظر التجول المفروض على المملكة منذ صباح السبت الماضي، وقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب العديد من المغردين تعليقات تعبر عن رضاهم عن اداء الجيش والأجهزة الامنية الاردنية في تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين الأردنيين حفاظا على حياتهم.

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حيث كتبت المغردة شروق في تعليق لها: “الله يقويكم يا حماة البلد”.

الله يقويكم ياحماة البلد🇯🇴🇯🇴💪🏼 — SHUR00Q²²💗✨ (@Qx22H) March 25, 2020

فيما قال مغرد آخر: “فعلا أصيل نشمي إبن نشمي الله يبارك له دنيا وآخرة”.

فعلاً أصيل نشمي ابن نشمي الله يبارك له دنيا وآخرة — JuventusOnly (@JuventusOnly) March 25, 2020

يشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية وعبر لسان وزيرها سعد الجابر اوضحت بأن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة بلغ حتى اللحظة ١٥٣ حالة، بعد إصابة ٢٦ شخص بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

فيما حذرت وزارة الصحة المواطنين الاردنيين من خطر كسر حظر التجول والازدحام والاحتكاك، وعدم الخروج من المنازل حرصا على حياتهم.

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