كورونا في مصر غير.. “شاهد” العروسة ترقص “على واحدة ونص” وتعقم المعازيم بـ”الديتول”

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة من السخرية والغضب في وقت واحد، عقب تداول مقطعا مصورا لحفل زفاف ظهر فيه تجمع بشري كبير رغم التحذيرات المشددة من الدولة جراء انتشار فيروس كورونا، فضلا عن قيام العروسة بتصرف أثار سخرية واسعة.

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ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع والذي عرضه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي خلال برنامجه على قناة “القاهرة والناس”، العروسة وهي ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى وقد حملت “رشاشة” على ظهرها وأخذت في تعقيم المعازيم.

https://www.facebook.com/watch/?t=33&v=853237438507107

وفجر المقطع موجة سخرية بين النشطاء وغضب آخرين الذين وصفوا أصحاب هذا الزفاف بالمستهترين والغير مسؤولين، لعدم التزامهم بتعليمات الدولة وإمكانية حدوث كارثة بسبب مثل هذا التجمع.

وحذر مدحت شلبي وهو يعلق على الفيديو المصريين من التعامل باستهتار مع فيروس كورونا، قائلاً: “يا جماعة والله ربنا بيسترها معانا الأمور بنسبة كبيرة تحت السيطرة، ولكن لو لم نتبع التعليمات الأمر مش هيبقى لطيف أبدا”

هذا وحذر المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، من وصول البلاد إلى السيناريو الثالث الذي لن تجدي مع أي إجراءات في أزمة كورونا.

وأشار “سعد” خلال حديثه مع قناة “إكسترا نيوز”، إلى أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم العمالة المؤقتة غير المنتظمة التي فقدت عملها بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا كانت مدروسة وفي وقتها، ومنذ بداية الأزمة تم وضع سيناريوهات، كل سيناريو يتناسب مع المرحلة التي وصلنا لها فيما يتعلق بأزمة كورونا.

وأضاف: “نحن الآن في السيناريو الثاني، أناشد المواطنين الحفاظ على أسرهم وأنفسهم”، محذرا: “اتخذنا إجراءات غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية بتعليق الصلاة في المساجد والكنائس، ولو وصلنا للسيناريو الثالث فلن تجدي معه أي إجراءات”.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: إنه تم رصد 40 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد المصابين إلي 442 حالة، منهم 93 حالة تم شفاؤها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بديوان عام وزارة الصحة والسكان، بحضور وزير الإعلام أسامة هيكل.

وأضافت زايد، أن هناك 113 حالة تحولت إلى سلبية.

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