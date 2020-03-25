“شاهد” كيف تجاوز النشامى أزمة كورونا.. الأردنيون يقهرون كورونا ويعلمون العالم كيف يكون التعامل مع حظر التجول

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطعا مصورا من مدينة إربد لاقى تفاعلا واسعا، يُبيّن كيف تتعامل البقالات والمحلات التجارية في ظل أزمة الكورونا الحالية.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن” قيام متجر في مدينة إربد الأردنية بعمل عدة إجراءات وقائية من شأنها أن تقلل نسبة الاحتكاك بين المواطنين، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية بأقل نسبة مخاطرة ممكنة.

وقام صاحب المتجر بوضع طاولة على باب المحل، حيث يقوم العميل بكتابة مستلزماته والأشياء التي يشتريها على ورقة، بعد أن يعقّم يديه بالمعقّم الموجود على الطاولة، ويضع الورقة المكتوب فيها احتياجاته لصاحب البقالة الذي يتكفّل بإحضار البضائع كما هي مطلوبة ومكتوبة بالورقة من المتجر إلى الزبون، مع المحافظة على إبقاء مسافة آمنة بين المواطنين المصطفين لشراء البضائع والمستلزمات على باب المتجر.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت عن تقليل حظر التجوّل الذي تفرضه في المملكة منذ صباح السبت الماضي، ليتمكن المواطنين من شراء مستلزماتهم الأساسية من البقالات والمتاجر.

وفي ردود الأفعال حول مقطع الفيديو قال أحد المغردين: “ما شاء الله الناس صارت تشتغل صح”. وتابعت: “وكمان لابسين كمامات ومنتظمين”.

مشاااء الله الناس صارت تشتغل صح وكمان لابسين كمامات ومنتظمين 👍 — الوردة البيضاء🌸 (@nononno7777) March 25, 2020

فيما قال آخر: “نموذج رائع يا ريت الكل هيك”.

نموذج رائع ياريت الكل هيك — Mahmoud Jaradat (@hlm2222) March 25, 2020

وكان وزير الصحة الأردني سعد الجابر قد أعلن عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في المملكة الأردنية إلى 153 حالة إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 26 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وقال الوزير أن من ضمن الحالات المصابة 12 حالة كانت مخالطة لحفل زفاف إربد المعروف، و3 حالات أتوا من بريطانيا، و4 أخرى مخالطين لإحدى المريضات.