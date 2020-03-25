إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا .. هكذا نُقلت إليه العدوى وهذا مصير زوجته

كشف اليوم عن إصابة ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز (71عاماً) بفيروس كورونا في حين لم تثبت الفحوص إصابته زوجته “كاميلا”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنّ أمير ويلز دوقة كونروال في عزل ذاتي في اسكتلندا، وتبين ان الدوقة ليس لديها أي أعراض للفيروس.

وجاء الإعلان عن إصابة الأمير تشارلز بعد أسبوعين فقط من لقائه الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، الذي اعلن عن إصابته بالفيروس يوم الـ 19 مارس.

الأمير تشارلز خلال لقائه امير موناكو

وقال ناطق باسم القصر إن أمير ويلز كان يعاني من أعراض خفيفة ولكن بخلاف ذلك لا يزال في صحة جيدة وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد.

وقال المتحدث إنه من المستحيل تحديد مصدر إصابة الأمير بسبب العدد الكبير من المشاركات العامة التي أجراها في الأسابيع الأخيرة – لكنه سيثير تساؤلات حول ما إذا كانت العدوى نقلت إليه من أمير موناكو.

وقال قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز آخر مرة في 12 مارس/آذار قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلاً للعدوى.

واكد القصر ان الملكة إليزابيث لا تزال تتمتع بصحة جيدة.