كورونا فعل الأفاعيل.. “شاهد” إسرائيلي يستعين بفاتحة الكتاب وآيات من القرآن للتحصن ضد الفيروس

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إقدام مستوطن إسرائيلي على الاستماع لآيات من القرآن الكريم، بهدف حماية نفسه وزبائنه من فيروس كورونا المستجد.

ويظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، استعانة المستوطن الاسرائيلي بمقطع من سورة الفاتحة بصوت الشيخ مشاري العفاسي، حيث اعتبر النشطاء أن الإسرائيلي يتحصن بالقرآن من الفيروس.

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وعلق المغرد الشهير بوغانم على الفيديو بالقول: “سبحان مغير الأحوال، اللي خلت اليهودي يشغل قرآن”.

سبحان مغير الاحوال

اللي خلت اليهودي يشغل قرآن#لأجل_قطر_كلنا_في_البيت pic.twitter.com/JKm2yyaZpq — بوغانم (@hassanalishaq37) March 25, 2020

وفي السياق، علق حساب اسم الكويت وبس، بالقول: “بركاتك يا كورونا”.

وقال المغرد عبد الله: “رب ضارة نافعة سبحان الله، الله يهدي الجميع”.

رب ضارة نافعة ، سبحان الله ، الله يهدي الجميع — Abdullah Nasan (@abdullahnasan) March 25, 2020

وفي السياق، قال حساب يحمل اسم “عابر القارات”: ” هما عارفين ان الدين حق والكتاب حق ومحمد صل الله عليم وسلم حق … فقط لانه ليس من عندهم”.

هما عارفين ان الدين حق والكتاب حق ومحمد صل الله عليم وسلم حق … فقط لانه ليس من عندهم — عابر القارات (@i5V9B6eH4U1ctGt) March 25, 2020

وقال حساب آخر باسم سهم غزة: “في زمن فيروس كورونا .. المستوطنين “الإسرائيليين” في الأراضي المحتلة يفتحون القرآن الكريم صباح اليوم في حالة صرع غير مسبوقة”.

في زمن فيروس كورونا .. المستوطنين "الإسرائيليين" في الأراضي المحتلة يفتحون القرآن الكريم صباح اليوم في حالة صرع غير مسبوقة . — سهم غزة🇵🇸 (@sahm_gaza) March 25, 2020

يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2170 حالة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، أن السلطات الإسرائيلية طالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، فيما أغلقت المدارس والعديد من الشركات مما أدى إلى تسريح أكثر من خمسمائة ألف عامل وموظف حتى الآن.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء، وأن مفتشي البلديات سيقومون اعتبارا من اليوم بفرض الأنظمة الخاصة بإغلاق المحال التجارية

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، من أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” قد يصيب مليون إسرائيلى، وقال نتنياهو -خلال محادثة هاتفية جماعية أجراها مع مجلس الوزراء- إن إسرائيل قد تسجل إصابات بفيروس كورونا تصل إلى 10 آلاف حالة بحلول الأسبوع المقبل وفقًا لتقديرات وزارة الصحة.

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