جريمة تهزّ الأردن في ظل حظر التجول .. رجل وزوجته غارقان في دمائهما بالمنزل!

بينما يشهد الأردن حظراً للتجوال للحد من انتشار فيروس كورونا، عثر الأمن الأردني، الثلاثاء، في منطقة البادية الشمالية على جثتين لرجل وزوجته في منزلهما.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة البادية الشمالية، بوجود جثتين لرجل وزوجته في منزلهما.

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وأضاف الناطق الإعلامي انه تم التحرك للمكان وتبين تعرض الزوجه لعدة طعنات، فيما تبين تعرض الزوج لعيار ناري وجرى ضبط سلاح ناري بالمكان وبوشرت التحقيقات.

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