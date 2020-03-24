هبوط اسعار النفط
هبوط اسعار النفط
تقارير

بسبب فيروس كورونا وحرب الأسعار .. هذا ما يتوقع لسعر النفط لعام 2020!

كتب وطن
0

خفض بنك باركليز، الثلاثاء، توقعاته لسعر لعام 2020، مشيرا إلى ضغط نزولي كبير في السوق ناجم عن اضطراب الطلب بسبب .

وقلص البنك توقعاته لسعر الخام في 2020 لكل من برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 12 دولارا إلى 31 دولارا و28 دولارا للبرميل على الترتيب.

وكتب محللون لدى البنك في مذكرة: “من المرجح أن تظل الأسعار تتعرض لضغط لحين تحسن الوضع فيما يتصل بالفيروس”.

وانضم باركليز إلى بنوك أخرى في خفض توقعاتها لسعر النفط استنادا إلى انهيار اتفاق لكبح الإنتاج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، أو ما يُعرف باسم أوبك+، وكذلك تضرر الطلب من الفيروس.

كما يتوقع باركليز أن تبلغ قدرات التخزين العالمية المتاحة على الأرض نحو 1.5 مليار برميل، ويُقدر أن الفائض في الإمدادات سيزيد عن خمسة ملايين برميل يوميا هذا العام، وأن يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا في المتوسط في الربع الثاني.

وفي غضون ذلك، يقول البنك إن “من المستبعد أن تخفف مشتريات الحكومة الأميركية لاحتياطي البترول الاستراتيجي من مصاعب المنتجين”.

وأضاف أن طاقة التخزين المتاحة في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تقل عن 80 مليون برميل، وفقا لوزارة الطاقة الأميركية، وسيعادل ذلك تدفقا يقل عن 0.5 مليون برميل يوميا حين يمتلئ على مدى ستة أشهر، مقارنة مع فائض في الإمدادات يبلغ قرابة 10 ملايين برميل يوميا خلال الربع الثاني.

قد يعجبك ايضا
تقارير

عن السعودية وعُمان و3 دول اُخرى .. تقرير “غير سارّ” لوكالة Moody’s…

الهدهد

داخلية السيسي تلقي القبض على متظاهري “يا كورونا قول الحق أنت مؤامرة ولا…

الهدهد

كويتيون يفضحون كاتباً إماراتياً ادعى كذباً إجلاء دولة السعادة “400”…

الهدهد

“السيسي” يسجن عالم فيروسات مصري اخترع علاجاً للسرطان وأثبت نجاعته لعلاج…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.