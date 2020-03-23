على ماذا ينوي ابن سلمان؟.. فتوى رسمية من هيئة كبار العلماء تجيز قتل المصاب بكورونا في هذه الحالة

أثارت فتوى لهيئة كبار العلماء في السعودية بشأن المصابين بكورونا حالة جدل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، حيث أجازت الفتوى قتل بعض المصابين إذا انطبقت عليهم شروط معينة.

عضو هيئة كبار العلماء في السعودية “عبدالله المنيع”، أفتى بعقوبة “القتل تعزيزا” للشخص الذي يتعمد نشر فيروس “كورونا” بين الناس في المملكة.

وقال “المنيع” بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، إنه من الجائز معاقبة من يتعمد نقل العدوى للغير ومخالطتهم بـ”القتل تعزيرا”.

وأضاف أن “الخروج من المنزل والتجمع رغم تحذيرات الجهات المختصة بالدولة يعد جريمة وأذية وضررا للمسلمين ومخالفة لولي الأمر”.

وتابع أنه: “في حال كان الشخص على علم بإصابته بكورونا وقصد أذية الآخرين وإصابتهم بالعدوى، فإن عقوبته تجوز بالقتل تعزيرا”.

وأشار إلى أنه “أما في حال كان مجرد مستهتر وغير مكترث ولا يعلم بإصابته من عدمها، فهو يعتبر عاصيا، ويستحق العقوبة المناسبة”.

‏هذا وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، مجموعة من العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين لحظر التجول المفروض لمكافحة وباء كورونا المستجد.

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وقالت الداخلية السعودية، إن من يخالف أمر منع التجول “يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، على أن تضاعف في حال التكرار”.

وأشارت إلى أنه في حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما.

وأضافت أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقا لما تحدده الجهة المختصة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أصدر قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداء من الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 6 صباحا لمدة 21 يوما، من مساء يوم الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمر الملكي للجهات المعنية تضمن حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه.

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