ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت وسلطنة عمان .. لكن هناك بشائر جديدة

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان صباح الأحد، عن تسجيل (٣) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لمواطنين.

وأوضحت ان الإصابات الجديدة مرتبطة بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٥٥) خمساً وخمسين حالة.

وأكدت الصحة ارتفاع حالات الشفاء إلى (١٧) حالة .

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (٣) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لمواطنين مرتبطة بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٥٥) خمساً وخمسين حالة. وارتفاع حالات التشافي إلى (١٧) حالة@OmanVSCovid19 pic.twitter.com/JpA5vsvqOD — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 22, 2020

وفي الكويت، أعلن وزارة الصحة الأحد تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصبح إجمالي الإصابات 188 حالة.

وأكدت الصحة الكويتية شفاء 12 حالة من فيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما أصبح إجمالي حالات الشفاء من كورونا 30 حالة.

وذكرت في مؤتمر صحفي أنها ستتخذ إجراءات جريئة للحد من انتشار فيروس كورونا في الكويت .

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، قال إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي السبت، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتبار من اليوم الأحد، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.